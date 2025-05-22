美陸軍250週年慶適逢川普生日 加碼閱兵式挨轟

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國陸軍將在6月14日舉行建軍250週年紀念活動，今年加碼閱兵儀式，當天恰逢川普79歲大壽，外界批評川普「劫持」陸軍週年慶。陸軍表示，當天活動並未計劃要慶祝總統生日。

路透社報導，在陸軍250週年慶祝活動中，傘兵將從空而降，向川普呈遞一面摺疊的國旗。此外，還將在華府的憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵式。

這次閱兵式並非傳統6月14日慶祝儀式的一部分，而是今年加碼的活動，引發民主黨議員和其他人士批評，稱川普「劫持」了陸軍週年慶。

陸軍發言人華倫（Steve Warren）被問到當天是否有慶祝總統生日的計畫時說：「我認為我們沒有這方面的計畫。」

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華倫在五角大廈告訴記者：「那一天是陸軍的建軍週年紀念日…我們先前已舉辦過249次這樣的活動。我們很高興，作為三軍統帥的總統對陸軍250週年紀念儀式有興趣，他會想要觀看這場慶祝活動。」

這場慶祝活動將耗資2500萬至4500萬美元舉行，閱兵儀式中可見到M1A1型艾布蘭戰車（Abrams）和其他重型車輛。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140522