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從金融中心下水道爬出 菲律賓版貞子揭露貧窮問題

5月26日，居住在馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）的攝影師羅伯茲（William Roberts）結束健身回家途中，看見一名女子從下水道爬出，於是本能性地拍下，並上傳網路。

中央社駐馬尼拉特派員林行健

2025/6/8 16:53（6/8 17:11 更新）

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根據羅伯茲的四連拍，女子披頭散髮、以略帶詭異的笑容前後張望，雙手呈爪子狀爬出下水道，隨後拔腿狂奔。在場執法人員一時愣住，回過神時女子已不知所終。

照片迅速在網路上傳開，網友聯想起日本恐怖片「七夜怪談」角色「貞子」從井裡爬出的畫面，在她身分未明之際，封她為「菲版貞子」，還有一些網友給了一個較文雅的外號－「下水道女郎」。

「菲版貞子」是否就住在下水道？如果不是，她在裡面做什麼？種種謎團驅使著外界的好奇心，在網路及新聞媒體引發熱議。

事件驚動菲律賓社會福利部（DSWD），經志工追查，得知她的名字叫蘿絲（Rose），與男友靠拾荒維生。

菲律賓下水道空間狹小，且系統經常淤塞，每逢下雨就會淹水，要住在裡面幾乎不可能。經詢問，蘿絲並不住在下水道，當時只是用來切割保特瓶的小刀掉進下水道，才爬進去撿回，出來時正好被看見。

蘿絲也說，偶爾內急時會進去下水道解決，或天熱時進去避曬。

社福部了解蘿絲的處境後，宣布提供8萬披索（約新台幣4萬3000元）現金，協助她開設雜貨店，並打算任命她為社福大使。消息一出，網路隨之炸鍋，民眾抨擊社福部利用貧民作秀；許多人表示也想從下水道爬出，以領取8萬披索。

目前大馬尼拉地區基本工資為每天645披索。若以每個月26個工作天來算，最低月薪約為1萬6770披索；8萬披索相當於4個多月的工資。

接下來幾天，菲律賓網友針對此事件發布各種惡搞圖，謔稱原來從下水道爬出就是「一夜發」密碼；一些擺在工地的下水道用混凝土管，也成了年輕人擺pose拍照的地點。

菲律賓實境秀「菲人當鋪之星」（Pinoy Pawnstars）的主持人還以1萬披索向蘿絲買下那柄切割刀，並附上簽名，作為「名人收藏品」。

或許，有人從下水道爬出在菲律賓不算新鮮事，但發生在馬卡蒂市就有強烈的貧富反差感。因為馬卡蒂市是菲律賓金融中心，大部分路人衣著光鮮亮麗，高級餐廳林立；這次事件好比有街友從台北市信義區的下水道裡爬出一樣超現實。

羅伯茲在社群平台寫道，在高樓大廈和喧囂背後，還有許多人們生活在夾縫中；希望菲律賓政府幫助他們，或至少弄清楚到底發生了什麼事。

根據馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）2023年公布的研究，菲律賓在2018年就有約450萬名街友，其中2/3在馬尼拉都會區，使得大馬尼拉地區成為全球街友最多的都會區，凸顯都市貧民問題的嚴重性。

在這450萬名街友當中，25萬人是兒童。

根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）7日公布的調查，約半數菲律賓家庭自我評價為「貧戶」、8%認為自己介於貧窮與不貧窮的邊界線、42%家庭認為自己並非貧戶。

換算成家戶，全菲律賓有1410萬戶家庭自認是貧戶；7.7%家庭自認為是新增貧戶。

生活的困迫為菲律賓帶來許多社會問題。街友充斥街頭；汽車遇到紅燈停下時，就會有人敲窗乞討；搭乘公共交通工具會有人上車擦鞋討賞；扒竊、搶劫等事件更是時有所聞。

許多扒竊、搶劫嫌犯被捕後，被警方訊問時多會說，是貧窮迫使他們鋌而走險。

5月初，馬卡蒂市一家日本餐廳，被偽裝成送餐騎士的歹徒持槍闖入洗劫，用餐客人只能無奈交出錢包。這起事件讓馬卡蒂市警方增加哨站及加強巡邏力道。

菲律賓台商總會青商會輔導會長林南宏最近在臉書上說，10年來菲律賓除了物價飆漲，街景和市容似乎沒什麼變化。

菲律賓前駐台代表班納友（Angelito Banayo）早前語重心長地告訴中央社，菲律賓經濟發展已落後於越南、泰國、馬來西亞等鄰國，再不加把勁，恐怕就要被柬埔寨超越。

關於民眾抨擊蘿絲獲得社福部8萬披索援助，菲律賓社福部長張僑倫（Rex Gatchalian）說明，這筆錢不是一次到位，會有社工持續追蹤是否正確運用，依扶助計畫進展分梯次提供。

張僑倫說，政府並未獨惠蘿絲。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，已有5000名街友透過扶助計畫開啟新生；有些習得謀生技能、有些開始小生意，有些則用社福部扶助金返鄉養牛或耕作。

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菲律賓執政陣營在5月的期中選舉表現不如預期，小馬可仕坦承民眾對政府施政績效不滿，下令內閣總辭，並矢言進行更多令民眾「有感」的改革。

一名台商告訴中央社，他已把菲律賓當作第2家鄉，希望下水道女郎事件激起深思，透過更系統化的脫貧措施，幫助更多貧民脫離困境，同時讓社會更加安定。（編輯：陳妍君）1140608

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