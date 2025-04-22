菲國部分地區治安亮紅燈 駐菲代表處提醒注意安全

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（中央社記者林行健馬尼拉22日專電）菲律賓部分地區近日治安有惡化跡象，一些僑商、外國人遭搶劫、詐騙或殺害，駐菲代表處提醒台商與旅菲僑民提高警覺，注意人身安全。

駐菲代表處今天透過經濟組與僑務組向各台商會及僑團發送訊息說，近日菲律賓部分地區治安不佳，發生搶劫、詐騙、竊盜等案件，提醒台商與僑胞隨時保持警覺，注意人身與財務安全。

訊息並稱，台商與僑胞避免夜間出入不當場所，出遊時儘量結伴同行，每天與家人保持聯絡。

駐菲代表處也提供緊急聯絡電話，以備不時之需。

呂宋島中部安格利斯市（Angeles City）市政府昨天證實，一名韓國遊客在銀行附近遭到搶劫及槍擊，雖然送醫但仍然不治死亡。當地韓人僑團已懸賞20萬披索（約新台幣11萬5000元）緝兇。

根據韓國媒體「每日經濟」的報導，韓國駐菲律賓大使館提醒，菲律賓將於5月舉行期中選舉，治安情況不穩定，僑民出入應注意人身安全。

報導引述韓國外交部的資料說，過去5年期間，超過3000名韓國人在菲律賓遭遇暴力犯罪，包括搶劫與殺人。

日本駐菲律賓大使館在官方網站上也貼有安全警示稱，一些日本人在菲律賓成為搶劫、扒竊、下迷藥、美人計等案件的受害者，提醒僑民及有意來菲的日人注意安全。

網站列出近期日本人在菲受害的實際案例，最近一例發生於4月13日。

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一對台籍夫婦最近在社群交流平台稱，4月5日在馬尼拉灣畔一家大商場附近行走時，遭人搶走手機。

3月29日，菲律賓一名郭姓華商與司機失聯，後來證實被綁架，歹徒在家屬支付超過2億披索贖金後仍然撕票。菲律賓警方已逮捕3名嫌犯，另有2嫌在逃，5嫌當中有3嫌是中國籍。（編輯：陳承功）1140422