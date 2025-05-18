生活便利卻又無力 當代中國青年有斷裂感

一名在美國讀博士的中國女性，這一年回到上海為論文蒐集題材。她跟中央社記者分享了自己觀察到兩地生活感受的不同。

這名女性說，在美國經常做飯，做飯的過程因為和忙課業不同，也是一種轉換紓壓；在上海幾乎都叫外送，因為不貴又省事，只不過，看似省下了許多時間，「這些時間也沒幹嘛，滑手機就滑掉了」。這種日子過久了，她就覺得缺乏生活的參與感。

中國各種網路平台和電子支付的發達是出了名的，叫車、叫餐、買書、買衣服，與同事和友人用微信聯繫，下班後看網劇或刷抖音。儘管類似的服務台灣都有，但在中國速度要更快些，應用規模也更大。

「隔日送達」已經不能滿足某些人。外送巨頭美團4月正式推出的即時零售品牌「美團閃購」，號稱30分鐘內可以送上酒水、鮮花、生活日用品、乃至手機這種傳統上消費者一定要親臨店家拿貨的3C產品。

電子化的便利生活是兩面刃。當前中國城市公共生活的萎縮，又加劇了人的孤立性，以致於生活很方便、人際少交流、意義感在消失。在中國有如「網紅學者」的牛津大學社會人類學教授項飆近年提出「附近消失」的說法，即與此呼應。

項飆特別關注當代中國年輕人的矛盾和焦慮。他說，年輕人的關心很兩極，一方面非常關注自我；另一方面，又非常關心遠方，比如全球危機、民族興盛這些宏大敘事，但是他們對自己周邊的生活究竟是怎麼樣的，認知反而是很模糊的。

項飆認為，不懂得「附近」，就不可能懂得世界。中國年輕人的無力在於，大環境影響他們小目標的實現，而他們又沒有能力營造身邊小生態，因此他提出「重建附近」。

他還用學術性的語言說，當前中國城市生活是「功能性過剩、生態性不足」。點個外送立刻就送到手裡；但生態性沒有那麼直接的目的，是一個豐富多樣的環境。「當你把自己的生活當作一個生態的時候，你就不會覺得身邊的一切人、一切事都是可以被替代的」。

「附近」可以理解為社區、鄰里等日常互動的網路。一般人對「附近性」的體驗其實很樸素。兩名曾經到過台灣短暫生活的中國青年不約而同告訴筆者，他們最難忘的台灣記憶，是和便利商店的店員自然聊天。

其中一名北京青年說，在還可以到台灣自由行的時候，他每次來都會訂西門町同一家旅館，去同一家便利商店，即使隔了一年，店員抬頭看他還會說，「你又來看金馬（影展）啊？」。

另一名上海青年說，和便利商店店員聊天，讓他感受到溫暖與善意，認為人與人建立更強連接的可能性是存在的。他最近嘗試在住家「建立附近性」，比如和清真拉麵店老闆聊穆斯林文化，但不是太成功，「人家沒有建立附近性的需求」，也怕這些商店老闆覺得奇怪。

他說，已經習慣了跟陌生人不要隨便講話。中國政治氣氛向來較濃，人和人之間的警惕心一直很重，現在又越來越重。

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作為城市生活的改善，當前中國大力推動「15分鐘生活圈」，避免大城市「什麼都有卻什麼都要跑很遠」的弊病，盡力打造居民步行15分鐘就能滿足日常生活、休閒育樂、醫療及商業等基本服務，讓公共服務分布更均勻。

理論上，「15分鐘生活圈」能提供城市的溫度，打造「附近」的架構。然而，「重建附近」，目的是要居民對身邊事物有參與感，這必然包含了一定的公共參與，包含各種宗教與社會團體的聚集與討論，而這些在中國，依舊是紅線處處，天羅地網包覆。（編輯：邱國強）1140518