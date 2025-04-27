意料之外的災難 震出泰國人的驚慌失措

緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

泰國號稱幾乎沒有地震，首都曼谷遠離震央有1100公里遠，但因為地質鬆軟等因素，曼谷可以感受到約3到4級的震度。對台灣人來說的稀鬆日常，卻嚇壞了一生中可能從來沒遇過地震的泰國人。

地震發生時正是上班時間，可以看到大批民眾一邊驚聲尖叫一邊奔逃出辦公大樓，聚集在街上不願再回到建築物內，街頭的民眾擁抱啜泣，彷彿人生再也沒有明天。

緬甸3月28日發生大地震，距離震央千里遠的曼谷卻能感受3到4級震度。地震後曼谷的大眾運輸空鐵（BTS）全面關閉，民眾只能無奈在外等待。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年4月27日

曼谷會遭遇的天災最多就是水災，泰國人早已習慣雨季時涉水回家，但像地震這樣突如其來毫無防備的災害，把泰國人嚇到被釘在原地，反應之大超過台灣人的想像。

記者聽聞友人的一對泰國情侶朋友，在地震後因為交通大打結而無法見到面，當下因為訊號不好也無法馬上通到電話，等兩人好不容易聯繫上，就是在電話裡彼此哭泣道別，因為他們以為這就是世界末日。

一場地震震出了泰國人面對災難的不知所措，震後因為民眾不願再回到大樓內，許多公司行號提早宣布下班，商家也提早打烊，曼谷各大百貨商場全面關閉，不再營業。總理貝東塔（Partongtarn Shinawatra）隨後宣布曼谷進入緊急狀態。

曼谷空鐵（BTS）和地鐵（MRT）全面關閉，和台灣不同，台灣的大眾運輸迅速檢查完還可以採取慢速行駛，讓人潮可以緩慢疏散移動，但曼谷的空鐵和地鐵則是一關就關到了隔天早上，在震後所有人都湧上街而沒有大眾運輸的狀況下，讓曼谷街頭彷彿電影中的世界末日場景般，所有人都像殭屍一樣在街上行走。

不只捷運關閉，曼谷市區連結隔鄰吞武里區（Thonburi）的橋樑關閉3座，到下班時間所有車輛塞在街頭。這場地震震出了泰國政府反應災害的準備不及，宣布緊急命令後，整個下午街上卻沒有足夠的警察人力指揮交通，導致交通大打結。

經此一震，泰國民眾也驚覺政府花大錢建構的災害預警系統根本沒派上用場。

泰國副總理兼數位經濟與社會部長巴瑟（Prasert Jantararuangtong）去年9月宣布啟動泰國的災害簡訊預警系統，整合來自災防與救災部門和國家水資源辦公室等機構的資料。但這次地震發生後，民眾質疑政府花錢建置的簡訊預警系統根本沒有發揮作用。

這場地震也讓泰國各界開始發現曼谷的高樓其實不耐震，仲介商之前宣稱的「曼谷沒有地震」破功，曼谷許多房地產廣告宣稱奢華的公寓大廈出現裂痕，高空游泳池的水傾瀉而出彷彿高空瀑布，甚至還有連接大樓的空橋斷裂，各房地產商忙著四處檢查自己的建案是否出現問題。

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除了嚇壞了民眾，更嚴重的是一棟由由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行建造的大樓在地震後應聲倒塌，上百名工人被壓在殘破的建築物中。

大樓倒塌後，引起泰國各界對於中資公司承包工程安全性的疑慮。泰國政府清點後發現，除了審計大樓外，中鐵十局在泰國參與的政府相關工程還有15個，其中包括泰中高鐵的一些路段。中國中鐵在中國的一帶一路政策中扮演重要角色，興建中的泰中高鐵就是一帶一路在東南亞的指標性工程，引起高度關注。（編輯：周永捷）1140427