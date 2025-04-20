曼谷審計大樓倒塌 中鐵十局泰國公司中國籍股東遭逮

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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）緬甸強震，造成曼谷審計大樓倒塌。大樓工程由中國中鐵子公司中鐵十局承包，經過連日蒐證，泰國特別調查局昨天逮捕中鐵十局泰國分公司關鍵人物張姓股東，這是首度有人因此案被逮捕。

緬甸中部3月28日中午發生規模7.7（芮氏規模8.2）地震，震央在實皆市（Sagaing）西北方約16公里處，深度僅10公里，鄰國中、泰皆感受撼動。

緬甸28日地震發生當時，距離震央1100公里遠的曼谷恰圖恰區一棟正在興建中的大樓應聲倒塌，上百名工人遭埋，截至今天為止已經確認有47人死亡。這棟大樓建成後要做為泰國審計處使用，工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

審計大樓倒塌後，引起泰國各界對於中國公司承包工程安全性的疑慮。特別調查局（Department of Special Investigation）由副局長蘇拉伍（Surawut Rangsai）領軍的36人小組調查審計大樓使用的建材是否合格，以及其中是否有洗錢的狀況。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有，另外51%分別由3名泰國股東持有，特別調查局除了調查這3人是否只是人頭股東，也將調查工程競標時是否有不公平的狀況。

經過連日來的蒐證調查，刑事法院對中鐵十局泰國分公司的中國張姓股東及3名泰國股東發出逮捕令，特別調查局昨天晚間在曼谷一處旅館逮捕了張姓股東，張姓股東接著被帶到特別調查局進一步審訊，特別調查局和警方仍在尋找其他3名泰國股東。

民族報（The Nation）報導指出，調查發現這3名泰國股東只是人頭，公司的金融紀錄顯示和中國管理階層有關的貸款超過20億泰銖（約19億新台幣），這讓中鐵十局泰國分公司可以透過合資取得政府標案，調查人員懷疑這裏面有非法招標的行為。

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同時調查人員正在調查施工的鋼鐵和水泥是否符合泰國法律規定的標準；調查人員也正在檢視大樓的設計文件、監理紀錄及9次修改設計紀錄，其中部分的文件可能涉及工程師與監工人員的偽造簽名。

特別調查局指出，中鐵十局泰國分公司還有11個合約，分別牽涉多個不同的泰國人，相關單位正在進一步檢視中。（編輯：高照芬）1140420