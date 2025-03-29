緬甸地震曼谷大樓倒塌牽涉中企 媒體消音「中鐵十局」

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（中央社記者李雅雯台北29日電）緬甸地震釀災情。泰國曼谷恰圖恰區一處興建中大樓倒塌，這座大樓承建商之一為中國央企子公司「中鐵十局」，除了極少數媒體點出倒塌大樓背景外，中國媒體幾乎集體消音關鍵字。

緬甸昨天發生地震，美國地質調查局（USGS）測得規模7.7，泰國曼谷受到波及，恰圖恰區一處興建中大樓倒塌。根據財新網28日報導介紹，這是中鐵十局第一個海外超高建築，主體辦公樓33層，地震造成結構損壞、全部倒塌。

影片來源：中央社

除了財新網報導外，中國媒體幾乎集體消音關鍵字，搜尋不到中鐵十局與曼谷大樓倒塌連結訊息。媒體報導多僅用「地震引發曼谷高樓倒塌」、「曼谷一棟在建高樓因強震倒塌」、「曼谷高樓倒塌」做為新聞事件描述，未見進一步背景說明。

透過「曼谷、高樓、中鐵十局」關鍵字搜尋，搜尋結果數個連結跳出「404」、「您訪問的頁面不存在」等提醒，包括上觀新聞、澎湃新聞都有同樣狀況；界面新聞報導留有轉自鳳凰網對於中鐵十局聯合承建段落介紹，鳳凰網原始全文則已被下架。

據鳳凰網報導，該專案由中鐵十局泰國分公司與義大利-泰國發展公司（ITD）聯合承建，監理方為PKW聯營體，總預算約泰銖21.36億元（約新台幣20.9億元）。2020年動工後，施工進度一度由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中斷。

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中鐵十局母公司為中國中鐵股份有限公司（CREC）。中鐵十局去年發出辦公大樓主體順利封頂慶祝文。內容提到，泰國曼谷新建審計局辦公大樓是中鐵十局城建公司承建的首個海外超高層建築，主體結構順利封頂，全面進入裝飾、裝修施工階段。

泰國新建審計局辦公大樓主要包括新建辦公樓、會議廳、停車樓各一棟，建築總面積9萬6041平方公尺，周邊交通便捷，西臨曼谷火車站、東側相望曼谷國家公園，建成之後「將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。（編輯：廖文綺）1140329