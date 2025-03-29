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影片／緬甸地震曼谷大樓倒塌 泰國民間喊話盼台人協助救援
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緬甸地震曼谷大樓坍塌已8死 現場測得15人生命跡象

2025/3/29 15:26（3/29 16:13 更新）
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緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷受到波及一棟興建中的大樓倒塌。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
緬甸發生芮氏規模8.2強震，曼谷受到波及一棟興建中的大樓倒塌。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年3月29日
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（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸昨天發生規模7.7強震釀成當地與泰國嚴重災情，曼谷恰圖恰區（Chatuchak）倒塌的30層樓審計大樓工地現場，救難人在瓦礫堆中偵測到15人的生命跡象而感到振奮。

英國廣播公司（BBC）報導，救援人員正用小型機具挖掘，以儘量將倖存者救出。當地官員表示坍塌大樓尚未完工，內部沒有供水，被困人員無法獲得飲用水。

官員表示，他們探測到15名倖存者仍被埋在瓦礫堆下，救援人員已與其中一些受困者取得聯繫，對方還能發出喊聲。

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泰國當地的THAI.NEWS新聞網引述曼谷消防局長蘇里楊（Suriyan Rawiwan）表示，救難人員在坍塌大樓現場至今偵測到15個人的生命跡象，目前重機具已到現場，展開瓦礫清除，引導救難小組找出倖存者。

審計大樓坍塌目前造成8死、47失蹤。蘇里楊表示雖有所謂72小時黃金救援時間，但救難人員力拚48小時內把人救出，「沒有水和食物，休克和脫水會使情況更危急，生存的可能性也會降低」。（譯者：陳亦偉）1140329

#英國廣播公司
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#緬甸地震
影片來源：中央社
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