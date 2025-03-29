泰國最高飯店傳因地震傾斜 業者保證安全無虞

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（中央社曼谷29日綜合外電報導）緬甸當地時間昨天中午發生震矩規模7.7（芮氏規模8.2）地震，泰國曼谷1棟摩天大樓傳出輕微傾斜並出現裂痕。泰國最高飯店彩虹雲霄酒店表示，經過徹底檢查，未發現玻璃或結構損壞。

彩虹摩天大樓（Baiyoke Tower II）主要供彩虹雲霄酒店（Baiyoke Sky Hotel）使用。泰國英文報「民族報」（The Nation）報導，回應大眾的關切，彩虹雲霄酒店在臉書發布聲明，向顧客和大眾保證大樓依然安全無虞。

聲明提到：「經過3月28日下午1時20分的地震後，我們很高興確認彩虹雲霄酒店（彩虹摩天大樓）狀況極佳。經過全面檢查，最容易受地震影響的玻璃面板並未發現損壞。」

管理層強調，這棟建築物具備防震設計，能使大樓於地震發生時在可控的狀態下彎曲和搖晃。他們表示，這種設計是為防止大樓嚴重損壞或倒塌。

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地震發生時，飯店員工啟動疏散程序，以確保所有顧客和員工安全。管理層重申，所有入住賓客都已根據既定安全守則安全疏散並得到妥善照顧。

「泰國頭條新聞」報導，目前彩虹摩天大樓正常營運，當地建築與災害管理單位正對這棟建築進行評估，以確保安全。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140329