緬甸地震泰國樓塌 回顧中國海外建設工程品質爭議

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（中央社台北29日電）緬甸地震，泰國曼谷一處據傳由中國建設公司承建的興建中大樓倒塌，引發外界對中國工程品質的擔憂。回顧近幾年中國海外建設的工程爭議，包括厄瓜多、巴基斯坦、烏干達等地由中國公司承建的水力發電廠都在短短幾年內出現安全疑慮。

緬甸昨日發生規模7.7地震，泰國曼谷一處興建中大樓倒塌。據中國媒體財新網28日報導，這座大樓承建商之一為中國央企子公司「中鐵十局」，再度引發外界對中國工程的質疑。

影片來源：中央社

近十年，中國的海外建設不斷被質疑，綜合華爾街日報與外媒先前報導，中國許多「一帶一路」基建項目被質疑存在安全隱患。

厄瓜多科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair），曾是厄瓜多有史以來最大的基建項目，由中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）承包，斥資27億美元，於2016年竣工。

然而，這一建設到2023年就已出現數千條裂縫，儘管多次嘗試修補，裂縫仍不斷出現，當地政府工程師擔心水壩可能崩潰。今年3月25日外媒報導指出，該水力發電廠還在就設計缺陷進行國際仲裁。

巴基斯坦尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠也出現類似問題，當地政府在2022年關閉該水力發電廠，因為他們在一條將水輸送到山上以驅動渦輪機的隧道發現裂縫。當時這座969兆瓦的水力發電廠投入使用僅4年。巴基斯坦電力監管機構負責人Tauseef Farooqui曾向該國參議院表示擔心這條隧道會坍塌。

烏干達的電力公司也表示，尼羅河上一個由中國水力電力對外公司承建的183兆瓦伊辛巴（Isimba）水力發電廠有超過500處建造瑕疵，2019年開始運轉以來故障頻傳。

尼羅河上另一座由中國建設的600兆瓦卡魯馬（Karuma）水力發電廠，則是因牆面裂縫等建造瑕疵造成工程延宕。該水力發電廠由中國水利水電建設集團承建，於2012年開始建設，至2024年9月才啟用。烏干達電力公司先前表示，安裝的電線和開關有缺陷，滅火系統也需要更換。

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據世界銀行稱，水力發電廠運行壽命一般可長達100年。

除了水力發電建設之外，安哥拉首都魯安達外一處由中國中信集團承建的巨型社會住宅項目凱蘭巴‧凱亞西（Kilamba Kiaxi），在建設完成10年後，許多住戶抱怨住房牆體開裂、天花板發黴及建築品質差。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1140329