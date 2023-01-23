更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中資爛尾工程四處現形 厄瓜多大壩現數千裂縫

2023/1/23 13:47（1/23 14:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
華爾街日報報導，厄瓜多政府工程師表示中國承建的科卡科多辛克萊水力發電廠浮現數千條裂縫。（圖取自華爾街日報網頁wsj.com）
華爾街日報報導，厄瓜多政府工程師表示中國承建的科卡科多辛克萊水力發電廠浮現數千條裂縫。（圖取自華爾街日報網頁wsj.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社厄瓜多聖路易22日綜合外電報導）厄瓜多科卡科多辛克萊大壩座落在活火山附近，是該國有史以來最大基礎設施計畫，當初由中國砸鉅款承建，2016年啟用時中國國家領導人習近平還到場演說，足見其重要性。

華爾街日報」報導，然而時至今日，政府工程師表示，造價27億美元的科卡科多辛克萊水力發電廠（Coca Codo Sinclair）竟然浮現數千條裂縫，升高厄瓜多最大電力來源設施可能崩潰的隱憂。與此同時，科卡河周邊的山坡也受到侵蝕，威脅損害大壩。

舊金山基多大學工程師葉培茲（Fabricio Yepez）密切關注這項計畫後續問題，他表示，「我們可能會失去一切。而且我們不知道這是否會發生在明天，或是在6個月內」。

這座大壩是中國在全世界出資，卻出現建造缺陷的項目之一。

過去10年，中國「一帶一路」倡議花費了上兆美元，意圖透過發展經濟貿易來擴大在亞洲、非洲和拉丁美洲的影響力。根據世界銀行的報告，中國已成為開發中國家至今最大的政府債權人，發放的貸款幾乎等同其他所有政府發放的總和。

中國「一帶一路」因此被許多外國領導人、經濟學家抨擊為斯里蘭卡、尚比亞等國深陷債務危機的主因，並讓其他多國無力償債。有些項目也被批評為不符合該國需求，或對環境造成破壞。

現在，部分計畫的劣質建造品質不僅危害重要基礎建設，也使得這些國家恐要花上多年修補問題，錢坑愈來愈大。

厄瓜多前能源部長、石油輸出國家組織（OPEC）前秘書長歐提茲（Rene Ortiz）表示，「我們今天的問題，都是因為中國建設計畫提供的設備與零件品質不佳」。

中國駐厄瓜多使館並未回答對大壩建設計畫的置評要求。國際透明組織（Transparency International）當地分支「公民與發展基金會」近期發布中國放貸厄瓜多相關報告，中國駐厄使館當時在推特發布公開信表示，中國的貸款和項目在厄瓜多急需融資時，提供了「實際效益」。

從巴基斯坦的港口、衣索比亞的道路，到巴西的傳輸線，各處都有中資的影子。中國營建企業時常會投標政府計畫，或直接聯繫負責案件的當地官員，承諾可以從中國的銀行和保險公司輕易安排融資方案。

開發中國家官員表示，這使得中企握有較好的優勢，因為急需建設新大壩和道路的政府不須自行掏錢。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）中非研究計畫（China-Africa Research Initiative）2021年的報告，非洲國家在2019年的重大國際承包案收入有超過6成流向中企。

批評人士指出，中國營造工程取得中方貸款相對容易，使得政府緊縮開支的壓力減輕，反而導致計畫成本擴大。

此外，若干中國承建案的瑕疵也開始浮上檯面。巴基斯坦政府去年關閉了尼肋姆-吉魯姆（Neelum-Jhelum）水力發電廠，因為他們在一條將水輸送到山上以驅動渦輪機的隧道發現裂縫。

烏干達的電力公司則表示，尼羅河上一個由中國承建的183兆瓦水力發電廠有超過500處建造瑕疵，2019年開始運轉以來故障頻傳。這座發電廠成本5億6770萬美元，其中4.8億美元獲中國進出口銀行以優惠貸款形式提供。

尼羅河上另一座由中國建造的600兆瓦水力發電廠則是工程延宕3年。烏干達官員把工程延宕歸咎於諸多建造瑕疵，包括牆面出現裂縫。烏干達電力公司表示，負責建造的中國水利水電建設集團（Sinohydro Corporation）安裝的電線和開關有缺陷，滅火系統也需要更換。

就在今年稍早，烏干達政府必須開始償還從中國進出口銀行融資的14.4億美元，即使發電廠依舊無法運轉。（譯者：戴雅真/核稿：蔡佳敏）1120123

#中國
#厄瓜多
#烏干達政府
延伸閱讀
分析：20大前回顧習近平主政10年 一帶一路、十萬億芯片處處爛尾中國一帶一路導致爛尾危機 國際貨幣基金介入BBC從房產等4商品分析習近平時代 未來10年經濟成長腳步沉重
習近平
看淡經濟前景受制政治高壓 中國諮詢移民者大增中國留韓學生除夕聲援彭載舟 要求習近平下台
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族