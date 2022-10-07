分析：20大前回顧習近平主政10年 一帶一路、十萬億芯片處處爛尾

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美國自由亞洲電台報導，回顧習近平自2012年11月就任總書記至今，10年間推動一帶一等大戰略計畫，最後皆淪為爛尾且貪腐叢生。圖為習近平（前站立者）乘車閱兵。（中新社）

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（中央社台北7日電）中共定16日召開20大，美國自由亞洲電台（RFA）報導，回顧習近平自2012年11月就任總書記至今，10年間推動一帶一路、十萬億芯片（晶片）工程等大戰略計畫，最後皆淪為爛尾且貪腐叢生。

報導說，20大前回首習近平執政10年幹砸的大事，中國網友票選爛尾排行榜，其中前3分別是「十萬億芯片工程」、「一帶一路」和「雄安新區」。

其他的爛尾還包括，北京證交所、亞投行、中國製造2025、 千人計畫 千人計畫小百科 中國大陸海外高層次人才引進計畫的簡稱，自2008年至今已有近8000位海外專家入選，多數為華裔且來自美國。

2018年9月，美國傳出FBI已將千人計畫學者列為調查重點，並按名單一個一個查，並指千人計畫恐將淪為「入獄計畫」。目前這項計畫已轉趨低調。 看更多 關閉 、房地產、扶貧工程、節能減碳、21個自貿區、阻擊裴洛西（Nancy Pelosi）訪台、一國兩制、香港變臭港等。

分析習近平10年施政端不出像樣成績的原因，甚至一帶一路還造成如斯里蘭卡等國家債台高築還債難淪為爛尾國，旅美經濟學者程曉農說，這些債務問題往往與中國的腐敗輸出有關。

他說，中國的一帶一路在各個國家、特別是第3世界國家，走的是所謂中國模式，也就是工程項目賄賂先行，當外國貪官被中國貪官收買，結果就是一屁股爛債，中共投資項目在發展中國家十有八九都是這種結局。

報導說，伴隨全球經濟放緩和清零政策打擊，中國地方政府負債累累，資金鍊斷流，房地產市場泡沫正裂解，中國的一帶一路走向爛尾已成必然。

RFA報導指出，2017年4月1日新華社、央視等官媒發佈，要打造河北雄縣、容城、安新城為國家級的雄安新區。

一夜之間，雄安這個人口稀少的窮鄉僻壤房價飆漲，從每平方公尺人民幣（下同）4000元（約新台幣1萬7700元）飆漲至4萬，直追北京、上海等一線大城市，如今雄安新區已經爛尾，之前佔著政策福利來海撈的投機客全部走光。

旅居德國的國土規劃專家王維洛表示，雄安位於華北凹陷的最低點，常年的洪水淹沒區的範圍區之內，從一開始選址就是錯誤，何況雄安附近的白洋淀污染嚴重，水質很差。

他說，導致這個決策錯誤的根本原因在於習近平，他不聽取各方意見，更缺乏可行性評估，決策時往往是聽信片面意見。

至於十萬億芯片工程更是砸大錢淪爛尾的慘痛教訓，這個被稱之為「芯片大躍進」的計畫，由中國工信部辦公廳於2014年宣布成立大基金，先後集資1300與2000億元，更號稱2025年前再注資9兆5000億元。

今年7月間，多位國家集成電路產業投資基金股份有限公司，也就是俗稱大基金的高階主管相繼被查，美媒隨後發文指出，這些腐敗皆因中共最高層對於數年來投入巨資發展半導體，卻仍無法取得突破、抵禦美國晶片制裁而感到憤怒與挫折。

RFA訪問台灣工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨指出，中國半導體產業政治凌駕專業，甚至是黨凌駕於政治和專業，導致很多重要專業人才流失，反而中共偏信誇大其詞者太多不切實際的願景。

程曉農表示，芯片工程就是中央對內大撒幣，對企業來說是天上掉餡餅，不管怎樣先接再說，這種項目不爛尾才怪。

他說，習近平不懂市場經濟，就只會搞計劃體制，習推動這些大戰略的結果，就是加快了中國經濟走向衰退。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1111007