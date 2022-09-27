一帶一路債務重求償難 中國有意收縮規模

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國的「一帶一路」倡議為部分相關國家帶來沉重債務，自身也面臨求償無門。圖為2019年第二屆一帶一路國際合作高峰論壇。（中新社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京27日電）中國的「一帶一路」倡議為部分相關國家帶來沉重債務，自身也面臨求償無門。美媒報導，中國決策者正就較為保守謹慎的「一帶一路2.0版」展開討論，並探索更具可持續性的方法。

華爾街日報報導並認為，中國全面撤回「一帶一路」倡議的可能性不大，並指這項倡議過去10年成功吸引更多國家站到中國這一邊。然而，中國一旦改採較為審慎的貸款方式，可能會降低融資項目對一些國家的吸引力。

中國國家主席習近平在2021年11月舉行的「一帶一路」建設座談會上表示，共建「一帶一路」國際環境「日趨複雜」。因此要全面強化風險防控，並要統籌推進疫情防控與共建「一帶一路」。

藉由「一帶一路」倡議，中國成為全球最大債權國，截至今年7月初的投資金額已直逼1兆美元（新台幣31.7兆元）。報導引述消息人士透露，在過去近10年來敦促國內銀行以優厚條件提供「一帶一路」項目貸款後，中國決策者目前正就較為保守、融資評估更嚴格的「一帶一路2.0版」計劃展開內部討論。

消息人士指出，這些中國決策者對於接受部分貸款損失和重新展開債務談判，抱持開放態度，而他們在過去是不願意這麼做的。

在執行「一帶一路」倡議下，根據報導，經濟分析師霍恩（Sebastian Horn）、萊因哈特（Carmen Reinhart）及特雷貝施 （Christoph Trebesch）分析，全球被視為陷入財務困境的國家中，總共持有中國近60%的海外貸款。而這一比重在2010年時僅有5%。

相形之下，據美國威廉與瑪麗學院旗下的AidData研究實驗室指出，美國政府和旗下機構向較不富裕國家提供的補助和貸款規模，如今不到中國的一半。而2013年以前的10年間，美中兩國向這類國家的補助和貸款規模基本持平。

報導指出，參與上述內部討論的中國銀行業高層透露，早在2017年，銀行業高層就曾針對被要求向回收期望不大的「一帶一路」項目放貸，向官方提出申訴，其中一些銀行更曾揚言停貸。這些高層當時表示，除非監管機構強調是「在政策指導下」放貸，避免銀行遭遇違約時需為此負責，才願持續放貸。

消息人士對此表示，中國財政部對於讓銀行承擔「一帶一路」貸款損失，抱持謹慎態度。

知情人士指出，中國官員正在探索使「一帶一路」倡議更具可持續性的方法。例如建立「公私合作夥伴關係」以降低風險，以及轉而提供更多以利息低於行情的貸款。也可與非洲開發銀行等多邊機構合作，為新項目提供資金。而中方對上述方案，則抱持更開放的態度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對上述訊息，中國國務院、財政部、中國人民銀行及參與「一帶一路」放貸的幾家銀行，並未針對華爾街日報的查證作出回應。而中國外交部則以書面聲明強調，中國將與國際社會一道，推動「一帶一路」合作高品質發展。

中國外交部發言人汪文斌8月間回答媒體提問時表示，截至今年7月4日，中國已與149個國家和32個國際組織簽署了共建「一帶一路」合作文件，形成3000多個合作項目，投資規模直逼1兆美元。（編輯：張淑伶）1110927