中國撒幣外交卻不願承擔債務國無力還款損失 恐致違約連鎖效應

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過去10年中國「一帶一路」向窮國提供貸款，如今若干國家像是斯里蘭卡難償債，中國卻不願承擔窮國無力還款的損失，勢必造成更多國家違約，引發連鎖效應。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北27日電）過去10年中國金融機構雄心勃勃推「一帶一路」倡議，向窮國大撒幣提供貸款，如今若干國家像是斯里蘭卡難償債，中國卻不願承擔窮國無力還款的損失，勢必造成更多國家違約，引發全球連鎖效應。

「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」雖號稱替發展邊陲國家闢建基礎設施並繁榮當地經濟，但「紐約時報」（The New York Times）27日刊登的評論文章指出，實際上這是出於政治和經濟動機，幫助中國在海外建設港口、鐵路和電信網路。

即因如此，美國前總統川普執政期間，美國國務院曾指責中國搞「債務陷阱外交」，像 斯里蘭卡 斯里蘭卡小檔案 首都：可倫坡

人口：2241萬人（2017年統計）

語言：官方語言為僧伽羅語(Sinhala，約74%的人口使用)及泰米爾語(Tamil，約18%的人口使用)，英語則為政府部門普遍使用之語言

地理位置：位於南亞之印度半島東南端，為印度洋島國

宗教：佛教（70％）、印度教（13％）、回教（10％）、天主教（7％）

幣制：斯里蘭卡盧比（LKR） 看更多 關閉 拖欠了中國一筆貸款後，喪失對主要港口的控制權。

當前若干借款國在債償方面遭遇困難，中國已不像先前慷慨大撒幣，若中國與相關借款國不能儘快達成債務減免協議，將引發更多國家違約的骨牌效應。

（中央社製圖）

防止上述情況發生向來是國際貨幣基金組織（IMF）和巴黎俱樂部（Paris Club）的首要任務，後者由22個債權國組成，負責協調債務減免項目。

自20世紀80年代的拉美債務危機，以及1997和1998年的亞洲金融風暴，巴黎俱樂部已從中獲取如何因應的經驗，但先前債務危機發生時，中國還不是國際間的放貸國，缺乏應對系統性債務的經驗。

偏偏中國自2008年以來已成為貧困和中等收入國家的最大放貸國，卻又拒絕加入巴黎俱樂部，以致中國放貸給窮國並沒有遵循最佳方法，而且對貸款條款保密，並且對腐敗視而不見。

IMF說，60%的低收入國家和30%的「新興市場」國家目前處於或接近債務困難狀態，是否能說服中國的政府和放貸機構接受不良貸款造成的損失，將是債務困難會不會演變成全面國際債務危機的關鍵。

中國放貸機構最初目的是為國家利益服務，但現在這些貸款變成壞帳，放貸機構仍堅持要求全額償還，勢必損及中國的國際聲望。

紐約榮鼎企業諮詢公司（Rhodium Group）創辦人羅森（Daniel H. Rosen）說，中國目前為止的「表現不像是一個真正的、全球的、系統性的參與者」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110727