習近平睽違8年再訪新疆 聚焦民族團結和一帶一路

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（中央社記者沈朋達台北15日電）中國國家主席習近平睽違8年，於近日再訪新疆。習近平視察了大學、博物館和社區，關注民族團結和社會穩定；他也關注經濟，在視察「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」設施時稱新疆已變成樞紐。

中國官媒央視app報導，習近平12、13日前往新疆維吾爾自治區的烏魯木齊市、石河子市視察。習近平此前曾3度赴新疆，分別是2003、2009和2014年，距離前一次已時隔8年。在國際關注新疆少數民族人權問題之際，習近平的視察格外引起關注。

央視在一篇分析中表示，習近平本次的視察行程，折射出對完整準確貫徹「新時代黨的治疆方略」的高度關注。

習近平在烏魯木齊視察了新疆大學、烏魯木齊國際陸港區、天山區固原巷社區和新疆維吾爾自治區博物館；在石河子市則視察新疆兵團軍墾博物館、8師石河子市143團。

分析提到新疆大學和中共早期黨員的淵源；以及校內設有「鑄牢中華民族共同體意識研究基地」，研究習近平2014年提出的「中華民族共同體意識」。

固原巷社區是多民族社區，習近平2014年曾說，新疆問題「最難最長遠的還是民族團結問題」。分析稱，「興疆穩疆，重在基層」，習近平這次視察時說，要把工作做到基層、接地氣，把基層黨組織建設好，發揮戰鬥堡壘作用，使各族群眾生活越來越幸福。

習近平在自治區博物館則觀賞少數民族柯爾克孜族（吉爾吉斯族）的史詩「瑪納斯」說唱。央視分析稱，這部史詩描述該族人民和外來侵略者鬥爭的故事，「中華民族共同體，自古就牢不可破」。

烏魯木齊國際陸港區則和習近平極力提倡的「一帶一路」有關。央視分析，新疆位於歐亞大陸中心，習近平2014年在當地視察時表示，新疆在「建設絲綢之路經濟帶中有不可替代的地位和作用」。

他在這次視察時說，隨著「一帶一路」深入推進，新疆不再是邊遠地帶，「而是一個核心區、一個樞紐地帶」。

習近平在石河子視察時則說，集黨政軍企一體的特殊組織「新疆生產建設兵團」戰略地位不可替代，要將兵團建設得更強大、繁榮。

這是習近平不到兩週內第二次的視察行程。6月30日他前往香港出席主權移交25週年慶祝活動，7月1日回中國大陸後，長達13天未在官媒報導中公開露面；不過14日晚間，央視就播出習近平視察新疆的消息。

新疆人權近年成為國際政治議題，使習近平本次的參訪備受關注。

歐美國家指控中國官方在當地廣設「再教育營」，迫害維吾爾族等穆斯林少數民族。中國則辯稱，那是培育技能、「去極端化」的教育培訓中心，在相關政策下新疆未再出現恐怖攻擊。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）5月曾到訪新疆，但仍無法平息外界質疑。（編輯：李雅雯）1110715