新疆七五事件13週年 世維會籲終結種族滅絕

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（中央社記者鍾佑貞台北5日電）今天是新疆「七五」衝突事件13週年，世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）悼念遇難者之際，呼籲國際社會採取行動，終結維族所面臨的種族滅絕。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊的示威活動演變成大規模維吾爾族及漢族的衝突，造成死傷。事件後，中國官方在新疆維吾爾自治區採取更高壓的治理手段。近年的「職業技能教育培訓中心」被外界質疑是「再教育營」，涉及強迫勞動，引發許多國家關注甚至制裁。

世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）昨天透過新聞稿表示，2009年的烏魯木齊大屠殺（Urumchi Massacre）是維族人史上最黑暗的事件之一，也象徵國際社會背棄維族人，而且在很大程度上，仍持續如此。

他說，2009年的鎮壓事件在之後的幾年越演越烈，「造成我們今天所目睹的違反人道罪及種族滅絕」。

烏魯木齊示威的導火線，是廣東韶關工廠衝突。世維會表示，2009年，韶關工廠發生維族與漢族工人鬥毆，造成數名維族民工死亡。當時警方未保護維族，「這反映完全無視維族性命及面臨的系統性歧視」。

世維會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）對中央社表示，數千名維族人於同年7月5日在烏魯木齊發動和平抗議活動，遊行前往人民廣場，公開反對中國政府對韶關工廠的處理方式，要求平等對待維族人，及尊重他們的權利和自由。

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迪里夏提說，抗議活動很快地遭到中國政府武力鎮壓，數百名手持警盾、步槍及棍棒的公安已經就位，在抗議人士抵達人民廣場前，將他們驅散並逮捕。當局重手回應和平抗爭而造成動盪，導致事態進一步升級，並引發中國當局殘暴鎮壓。

他表示，為了抗議中國政府持續不斷的暴力及暴行，海外維族正舉行抗議活動，呼籲尊重維族人權及自由。世維會加入呼籲陣容，並再次敦促國際社會採取有意義作為，終結維族所面臨的種族滅絕。（編輯：郭中翰）1110705