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IMF總裁：全球經濟展望恐惡化 G20須緊急抗通膨

2022/7/16 22:30（7/16 22:46 更新）
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國際貨幣基金總裁喬治艾娃16日提醒G20各經濟體的官員，須採取緊急行動對抗通膨。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市選購蔬果。（中央社檔案照片）
國際貨幣基金總裁喬治艾娃16日提醒G20各經濟體的官員，須採取緊急行動對抗通膨。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市選購蔬果。（中央社檔案照片）
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（中央社印尼努沙杜阿16日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天提醒20國集團（G20）各經濟體的官員，須採取緊急行動對抗通膨；她警告，若物價持續高漲，「格外不確定」的全球經濟展望恐惡化。

路透社報導，喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在印尼峇里島召開的20國集團財政部長會議發言指出，俄羅斯在烏克蘭不斷趨於激烈的作戰行動，已使得大宗商品和能源的價格上漲壓力更增；此外，全球金融環境正在緊縮的程度已超出預期。

與此同時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的擾亂及供應鏈再次出現瓶頸，持續壓抑著經濟活動。

根據喬治艾娃的講稿，她表示債務負擔沈重的國家所承受的壓力不斷加大，債務狀況「快速惡化」。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110716

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