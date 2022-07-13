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韓國央行歷史性升息2碼 遏止通膨快速飆漲

2022/7/13 12:45（7/13 13:00 更新）
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韓國中央銀行13日歷史性升息2碼，以遏止快速攀升的通貨膨脹。圖為韓元。（圖取自Pixabay圖庫）
韓國中央銀行13日歷史性升息2碼，以遏止快速攀升的通貨膨脹。圖為韓元。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國中央銀行今天歷史性升息2碼，以遏止快速攀升的通貨膨脹，尤其是與烏克蘭戰爭相關的能源成本飆漲。

韓國銀行（BOK）在推文中宣布，將基準利率上調50個基點至2.25%，創1999年以來最大幅升息紀錄。

綜合法新社與路透社報導，韓銀決定大幅升息之際，這個亞洲第4大經濟體正從新型冠狀病毒引發的經濟放緩中復甦，同時努力應付不斷上漲的燃料和原物料價格。

韓國統計廳5日發布數據顯示，國內6月消費者物價指數（CPI）年增6%，達到20多年前亞洲金融危機以來的最高點；其中外食物價上漲8%，創下30年來新高。

根據政府資料，儘管韓國的出口仍是經濟成長的主要推動力，但由於進口成本上升，韓國5月連續第2個月出現貿易逆差。

俄羅斯入侵烏克蘭推升能源和糧食價格，帶動通膨上揚，促使各國央行啟動一系列升息。

韓銀5月將2022年經濟成長預測從3個月前估計的3%下修至2.7%。

路透社此前調查，分析師普遍預測韓銀這次會升息2碼。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110713

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