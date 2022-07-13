通膨影響消費意願 IMF下調美國經濟成長預期

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高通膨讓消費卻步，國際貨幣基金將美國今年經濟成長預期下調至2.3%。圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓12日專電）高通膨讓消費卻步，國際貨幣基金（IMF）將美國今年經濟成長預期從6月的2.9%，下調至2.3%。對將公布的6月消費者物價指數（CPI），白宮也先打預防針將「非常高」，但高指數已是「過去式」。

IMF今天結束與美國的「第四條磋商」（Article IV）討論後指出，美國經濟已經從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）衝擊中強勁復甦，失業率與勞動力利用不足等指標已經回復到2019年年底水準，產出接近疫情大流行前趨勢。工資快速成長，並創造850萬個勞動機會。

但IMF也指出，需求反彈為供應鏈帶來壓力，並導致物價急速上揚。隨著美國聯準會（FED）繼續緊縮貨幣政策以及疫情經濟救濟計畫即將結束，預計經濟成長將放緩。

IMF因此下調對美國2022年經濟成長（GDP）預測，從6月預期的2.9%，再下修至2.3%。明年也從6月預估的1.7%再下調至1.0%。

美國即將在明天公布6月份消費者物價指數（CPI），一般預料指數仍將居高不下。為免引發過大震撼，白宮也先打預防針，昨天白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，6月CPI年增率將「非常高」，但也指出高指數已經是「過去式」，因為能源價格已經開始下跌，預計還會再更低。（編輯：高照芬）1110713