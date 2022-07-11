金融時報全球通膨地圖 台灣相對偏低表現亮眼

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）受俄羅斯入侵烏克蘭影響，能源與糧食價格飆升，許多國家的通貨膨脹率創下數十年來新高。但目前高通膨呈地域性，亞洲通膨情況，尤其中國、日本、台灣等地仍不若歐美。

「金融時報」一篇全球通膨追蹤（Global inflation tracker）的圖表新聞，可讓讀者簡單而清楚了解各國的通膨情勢。以今年5、6月的數據，美國的通膨年增率達8.6%、英國9.1%、法國5.8%、德國7.6%、義大利8%、西班牙10.2%，相較之下中國2.1%，台灣3.4%，南韓6%，印度7%，日本2.4%。

宏富投資公司（AGF Investments Inc）一篇分析指出，亞洲新興市場往往擁有更穩定的貨幣，不太容易受美國利率調升帶來的外匯波動影響。亞洲受經濟供應鏈中斷的衝擊也不若其他地區。

一項有力的衡量指標是人流數據。據瑞士銀行集團（UBS）資料，2020年疫情最嚴重時期，大部分亞洲地區比其他新興市場擁有較高的人流移動率，部分是因有些國家地區有應對過SARS的經驗，能採取早期有效措施來保持經濟相對開放。

COVID-19疫情期間人流低點不若西方那麼低，重新開放後也不太出現暴衝式的高點，相對穩定，這或許有助亞洲國家避免其他地區所發生的需求突然暴增式的衝擊。

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另項重要因素是供應鏈中斷對亞洲的影響不同於對西方，疫情期間供應鏈紊亂以下游較明顯而非源頭的上游，當供應鏈中斷時，東南亞當地替代供應商數量比新興市場其他地方還要多。

然而儘管亞洲的通膨控制目前比其他新興市場或西方更好，但隨著經濟持續重新開放，以及俄烏戰爭若持續對能源和糧食價格帶來更大壓力，這種通膨「西高東低」現象可能會在未來幾個月消散。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110711