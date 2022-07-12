中經院調查：逾4成製造業估物價上漲延到2023年後

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中經院調查顯示，43.5%的業者認為物價攀升情況會延續到2023年以後。圖為民眾路過台北市萬華區一處量販店前。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北12日電）今年以來全球通膨壓力升溫，中經院調查顯示，96.7%製造業都表示受到全球通膨影響，近7成業者估今年台灣全年CPI將在2%以上，43.5%的業者則認為物價攀升情況會延續到2023年以後。

中經院今天線上舉行「漲價、去庫存壓力暨地緣政治風險下的台灣產業—2022上半年台灣採購經理人展望研討會」。這項調查是每半年進行一次，也詢問廠商如何看待四大總經議題，俄烏戰爭、中國封控措施、通膨、美國升息對產業的影響。

以製造業來看，中經院院長張傳章表示，幾乎全數製造業（96.7%）都表示受全球通膨影響，預期影響將延續到2023年以後的企業占比達47%，且全球通膨讓81.3%製造業面臨「營業成本攀升」。

調查顯示，91.2%製造業受中國封控影響，不過，受影響企業中超過半數認為衝擊有望在今年第3季前結束，8成以上認為事件影響性不會超過2022年。美國升息和俄烏戰爭勾選比例雖相對較低，但受影響製造業者中分別有43.3%與31.7%認為影響將到2023年以後。

如果以非製造業者來看，張傳章表示，全球通膨對非製造業的影響力遠高於其他總經事件，近9成表示受影響，且預期影響將延續到2023年以後的企業占比達47.8%。相較製造業僅17.7%認為中國封控的影響將延續到2023年，非製造業則有近3成認為封控衝擊將延續到2023年以後。四大總經議題中，最多非製造業者勾選的衝擊皆為「不確定性攀升」，其次則是「營業成本攀升」。

調查顯示，2021下半年調查時僅約4成製造業者預估2022年全年消費者物價指數（CPI）在2%以上，但今年上半年調查時，近7成業者估2022全年CPI將在2%以上，超過3成製造業更預估全年CPI將在3%以上。

至於預期通膨的延續時間，相較2021年下半年製造業僅約1成經理人認為物價攀升的情況將會延續到2023年以後，2022年上半年有43.5%的業者認為物價攀升情況將延續到2023年以後。

調查指出，2022上半年有6成非製造業者預估2022全年CPI在2%到4%，11.1%業者更預估將達4%以上。相較2021年下半年非製造業僅約19.7%經理人認為物價攀升的情況將會延續到2023年以後，2022年上半年則有43.4%業者認為物價攀升情況將延續到2023年以後，14.9%業者甚至預估將延續到2023年下半年以後。（編輯：張均懋）1110712