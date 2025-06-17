台中越南籍釣客疑電魚觸電 送醫不治

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市后里區1名越南籍陳姓男子，昨天下午在新廣大橋抓魚，過程中疑似因使用電魚設備時漏電，觸電倒地無呼吸心跳送醫不治。警方正調查釐清是否涉及非法行為。

台中市后里區新廣大橋附近昨天下午發生電擊事件。台中消防局獲報，1名外籍男移工在釣魚時疑遭電擊，現場無生命跡象，送醫不治。

大甲警分局透過文字稿指出，傷者搶救後不治，當時無法立即辨識該名男性死者身分。經聯繫報案人49歲徐姓男子說明，當日他接獲一名越南籍男子來電，請他協助報案後即趕往現場。

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警方聯繫上該名34歲越南籍胡姓男子，據胡男表示，死者為他的越南同鄉陳姓男子，2人在一週前相約至溪邊以電魚方式捕魚，疑因當時下雨導致電魚設備疑似漏電，不幸釀成悲劇。

警方經移民署專勤隊以臉部辨識系統協助辨識，以及鑑識人員採取指紋比對，確認死者為37歲越南籍陳姓男子。目前仍持續釐清事故發生確切地點、使用設備與是否涉及非法行為等細節。（編輯：黃名璽）1140617