加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
哥斯大黎加派官員赴台受情報安全培訓 兩國斷交後首見
首頁 / 社會

台中越南籍釣客疑電魚觸電 送醫不治

2025/6/17 08:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市后里區1名越南籍陳姓男子，昨天下午在新廣大橋抓魚，過程中疑似因使用電魚設備時漏電，觸電倒地無呼吸心跳送醫不治。警方正調查釐清是否涉及非法行為。

台中市后里區新廣大橋附近昨天下午發生電擊事件。台中消防局獲報，1名外籍男移工在釣魚時疑遭電擊，現場無生命跡象，送醫不治。

大甲警分局透過文字稿指出，傷者搶救後不治，當時無法立即辨識該名男性死者身分。經聯繫報案人49歲徐姓男子說明，當日他接獲一名越南籍男子來電，請他協助報案後即趕往現場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方聯繫上該名34歲越南籍胡姓男子，據胡男表示，死者為他的越南同鄉陳姓男子，2人在一週前相約至溪邊以電魚方式捕魚，疑因當時下雨導致電魚設備疑似漏電，不幸釀成悲劇。

警方經移民署專勤隊以臉部辨識系統協助辨識，以及鑑識人員採取指紋比對，確認死者為37歲越南籍陳姓男子。目前仍持續釐清事故發生確切地點、使用設備與是否涉及非法行為等細節。（編輯：黃名璽）1140617

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：