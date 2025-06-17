以伊衝突升級 巴西再批以色列大屠殺

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）以色列13日對伊朗各地發動猛烈攻擊，伊朗也以另一波飛彈回擊，兩國之間衝突造成數百人死傷。巴西政府再度譴責以色列大屠殺，恐擴大區域衝突，對伊朗則尚未發表任何評論。

巴西外交部在以色列襲擊伊朗後發表聲明指出，「巴西政府譴責並強烈關切以色列對伊朗發動攻擊，這項作法明顯侵犯伊朗的國家主權和國際法，可能使整個地區陷入更大衝突，對世界和平、安全和經濟構成高風險」。

自2023年10月巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在加薩走廊爆發衝突以來，巴西始終不斷譴責以色列，與以色列之間的關係一直緊張。

此次以伊衝突升級，巴西政府再批以色列大屠殺，並呼籲各方保持最大程度的冷靜克制，立即結束敵對行動。

以伊爆發衝突時，有2個巴西市政代表團應以色列政府邀請，在以色列參加科技安全博覽會，多位市長不得不躲在地下防空洞。

據巴西全國市長聯合會稱，代表團已成功離開以色列並平安抵達約旦。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）6月初接受媒體採訪時曾強烈批評以色列，「加薩衝突不是一場反猶太主義戰爭，而是大屠殺行為，連猶太人民都不樂見」。

根據巴西通訊社（Agência Brasil）報導，巴西政府正在研究採取措施切斷與以色列的軍事關係，以回應以色列在加薩走廊的行動。

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巴西總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）表示，加薩大屠殺升級構成名符其實的種族滅絕，導致平民、兒童死亡，巴西需要通過適當措施，捍衛人道主義原則和國際法。

巴西政府表示，與以色列關係微妙且複雜，一旦與特拉維夫結束外交關係，可能損害在以色列和巴勒斯坦生活的巴西人。因此目前只考慮解除兩國之間的軍事關係，暫停該領域的協定與合作。（編輯：張芷瑄）1140617