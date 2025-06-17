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天氣不穩定各地午後防大雨 桃園以北留意豪雨

2025/6/17 08:21（6/17 08:29 更新）
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圖為台北市信義區行人以手遮雨。（中央社檔案照片）
圖為台北市信義區行人以手遮雨。（中央社檔案照片）
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（中央社台北17日電）中央氣象署今天表示，天氣不穩定，各地午後易有短延時強降雨，並有局部大雨機率，其中桃園以北、東北部雨勢最明顯，可能有局部豪雨；今天各地高溫普遍為攝氏31至33度。

氣象署網站發布訊息指出，今天持續是西南風影響，且水氣偏多、天氣不穩定，西半部有局部陣雨甚至雷雨，而其他地區多雲有局部午後短暫雷陣雨，各地午後易有短延時強降雨，並有局部大雨的機率，其中桃園以北、東北部地區雨勢最明顯，有局部豪雨發生的機率，注意天氣變化，外出可攜帶雨具備用。

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氣溫方面，氣象署表示，各地高溫普遍為31至33度，低溫為26、27度，沒下雨時仍感受悶熱，外出請多補充水分；至於離島氣溫，澎湖為27至30度，金門26至30度，馬祖26至30度。

另外，西南風偏強，新竹沿海局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。（編輯：謝雅竹）1140617

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