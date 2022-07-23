頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害如何預防急救一篇看懂

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夏日氣溫飆升，即使待在室內也可能中暑，民眾應慎防熱傷害。圖為走在台北西門町街頭的民眾撐傘、戴帽子遮陽。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）炎炎夏日氣溫飆升，每天熱到受不了，即使待在室內也可能中暑。究竟熱傷害有什麼症狀？哪些人容易受到熱傷害？又該如何預防呢？中央社整理衛生福利部相關資訊帶讀者了解。

●什麼是熱傷害

熱傷害是指身體無法正常調節高溫，產生的急性疾病統稱。

人體正常體溫約攝氏37度，正常變動範圍介於0.5度至1度左右。為了因應環境溫度變化，會用排汗等方式散熱；夏日高溫潮濕，當身體調節功能異常，無法正常排汗或過度排汗時，會造成身體容易蓄熱，體溫若持續上升，就可能出現熱傷害。

●熱傷害有幾種

常見熱傷害包括輕度的熱痙攣、中度的熱衰竭及重度的熱中暑等，其中熱中暑最危險，若處理不當，死亡率超過30%，相當於每10位熱中暑患者有3人可能死亡。

中暑可分成「傳統型中暑」和「勞動型中暑」傳統性中暑指缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力，多發生在老人、小孩及慢性疾病患者，而勞動型中暑則多發生在高溫高熱環境的工作者，例如國軍、勞工、農夫與運動員等。

●有哪些症狀

熱痙攣：身體運動量過大、流失鹽分，造成電解質不平衡，常出現流汗、肌肉強烈抽痛，可能持續1至3分鐘，容易發生於大腿、小腿與手臂。

熱衰竭：大量流汗未適時補充水分或電解質，導致血液循環衰竭，常出現疲倦、全身無力、頭暈、頭痛、嘔吐、大量出汗、皮膚濕冷、視力模糊、說話喘、姿態性低血壓、臉色蒼白等症狀。

熱中暑：熱衰竭進一步惡化，引起中樞神經系統失調，常出現體溫超過40度，頭痛、頭暈、皮膚乾燥發紅、意識不清、呼吸困難，若不儘速處理可能引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多重器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡。

●誰是高危險族群

65歲以上長者：排汗功能、對溫度轉變的適應力、調節體內水分機能較不迅速，有心臟病、高血壓、糖尿病、中風等慢性疾病者更要小心。

嬰幼童：體溫調節系統尚未發展成熟，代謝率也較高，注意時時提供水分並調整所在環境的溫度。

服用特定藥物者：有些藥物可能增加熱傷害機率，如利尿劑會干擾水分及鹽分平衡；如三環抗憂鬱劑、抗精神病藥劑等，會抑制流汗減少熱量散失。

戶外工作者或運動員：直接暴露在陽光下，加上常忽略防曬、休息及補充水分而容易造成熱傷害。

密閉空間工作者：因環境通風或散熱不良，人體產生熱的速度加快，造成體溫或體液來不及調節平衡而造成熱傷害。

肥胖者（BMI值大於等於24）：脂肪極易產生熱量，且身體的皮下脂肪會阻隔熱量散熱，使散熱面積下降；代謝又會使產熱增加，要小心大量排汗而造成熱傷害。

●急救5步驟：蔭涼→脫衣→散熱→喝水→送醫

輕度熱傷害像是熱痙攣，只要在蔭涼處休息、補充足夠水分就能恢復。

出現熱衰竭症狀，應立刻移至蔭涼通風處平躺，意識清醒則補充水分、鹽分。

中暑應立即幫患者降低體溫，包括移至通風蔭涼處，鬆脫衣物、足部稍微抬高、平躺休息，若有嘔吐現象則側躺保持呼吸道暢通。全身皮膚噴灑水，儘速通風或搧風幫忙體表散熱，或將冰袋（毛巾包覆冰塊或冰飲料罐）放置頸部、腋窩和鼠蹊部。意識清醒可提供稀釋的電解質飲料（如運動飲料）或含少許鹽分的冷開水；若患者意識不清不可給予飲水，並儘速送醫。

●如何預防熱傷害

預防熱傷害有3要訣，分別是保持涼爽、隨時補充水分、提高警覺。

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平時穿著輕便、淺色、寬鬆透氣的衣服，室內加裝遮光窗簾；無論室內外都盡可能待在蔭涼、通風或有空調的地方，避免於上午10時至下午2時曝曬在陽光下，絕不可將幼童單獨留在密閉車內。

不論活動程度如何，都應隨時補充水分，別等口渴才喝水，多吃蔬果，但不可補充含酒精及含糖飲料，也要避免喝太過冰冷的水。戶外工作者、運動員應隨時留意身體狀況，適當休息並補充水分，室內密閉高溫環境者要注意補充水分與通風，民眾外出時多多注意防曬。（編輯：王靖怡）1110723