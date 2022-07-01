熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

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（中央社網站1日電）受到氣候變遷影響，近期全球各地遭熱浪侵襲，許多國家出現破紀錄高溫，民眾中暑、森林野火災情不斷，也因用電量增大產生能源隱憂。究竟怎樣算是熱浪？各國如何應對極端氣候帶來的影響？面對高溫該注意什麼？中央社整理資訊帶讀者了解。

●什麼是熱浪？

根據世界氣象組織（WMO）定義，若連續5天的最高氣溫，皆高於一地的高溫氣候平均值的5度以上，就稱為熱浪。舉例而言，若台北7月高溫氣候值為35度，即須連5天最高氣溫皆高於40度時才是熱浪。在台灣的氣象紀錄史中，還未發生過符合熱浪的天氣。

●熱浪提前侵襲歐洲 極端高溫發生週期縮短

WMO出版的2021年全球氣候狀況報告顯示，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化在去年都創新高，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度，且過去7年是有紀錄以來最熱的7年。

WMO表示，從北非蔓延的熱浪罕見提前侵襲歐洲，讓歐洲在6月就有如同7、8月的典型盛夏氣候。法國西南部海濱度假勝地比亞里茲6月中旬氣溫飆到歷史新高攝氏42.9度，專家表示，這是法國1947年以來最早的熱浪紀錄。

印度、巴基斯坦3月和4月也深陷熱浪煉獄，部分地區氣溫達史上新高。專家表示，以往這類事件發生機率約每3000年一次，但在人為造成的氣候變遷下，已使極端高溫回歸期縮短至百年就會發生一次。

法國西南部比亞里茲6月氣溫飆到攝氏42.9度。（圖取自世界氣象組織網頁public.wmo.in）

●日本連6天達「猛暑日」 缺電危機恐衝擊選情

日本近期多地都出現破紀錄高溫，群馬縣伊勢崎市氣溫達攝氏40度，東京截至6月30日為止已連續6天出現「猛暑日」（日本將攝氏30度以上稱為真夏日，35度以上為猛暑日），6月截至29日有11人疑因中暑死亡、1223人送醫，創10年新高。

高溫酷暑也導致用電量大增，造成供電窘迫，政府將針對參與省電方案的家庭及企業實施「省電點數回饋金」制度，鼓勵民眾節約用電。同時缺電危機也對7月10日登場的參議院大選選情造成衝擊，民調顯示，電費等物價上漲的問題成為選民最關心議題，政府的支持率正在下滑。

●中國北方比新疆吐魯番還熱 多省調高耗能企業電價

中國6月15日以來，河南、河北、山東、陝西等北方地區出現35度至40度高溫，熱過新疆吐魯番，河南鄭州測得破紀錄的42.3度，河北石家莊市更一度飆破44.1度。夏季用電高峰期也提早來臨，雲南、浙江等多省藉由調高耗能企業電價因應，例如湖南公布的調整方案中，若超出合約規定用電，每度電最高可能漲人民幣10元（約新台幣44元）。

圖為6月17日鄭州民眾穿戴全套防曬裝備騎車。（中新社）

●歐洲熱浪能源吃緊 尋替代方案補缺口

歐洲熱浪提早襲來導致空調電力需求飆升，再加上俄羅斯持續減少天然氣供應量，引發歐洲冬天天然氣恐儲量不足的隱憂。一些國家開始從鄰國進口電力，或增加核能、再生能源、水力或燃煤發電，例如德國宣布增加用煤、義大利做好重啟燃煤電廠的準備；法國除了本身核能占比高之外，也積極開拓多樣能源供給管道，從西班牙、阿爾及利亞等地進口天然氣，填補能源缺口。

●西班牙野火肆虐 消防員疲於奔命

西班牙國家氣象局宣告，6月10日提前迎接極端高溫，氣溫比正常溫度升高5至10度，一些地區甚至上升10至15度。全國多地發生野火，其中西北部庫萊布拉山脈的大火摧毀了逾2萬5000公頃林地，加泰隆尼亞地區巴爾多馬爾附近的大火也吞沒500公頃森林。

●義大利乳牛減產

義大利農牧協會表示，因氣溫遠高於牛群的理想天候22到24度，牠們每天得喝下正常攝取量2倍的飲水，且因緊張而減少泌乳量10%。

●加州高溫破45度

美國加州和美西部分地區遭極高溫侵襲，棕櫚泉6月11日氣溫高達攝氏45.5度，創有紀錄以來最高溫。西南部出現千年一遇的乾旱，植被極度乾燥和易燃。洛杉磯也爆發森林野火，數百公頃林地被焚毀，數千人須撤離。

●各國長期抗氣候變遷

世界各國領袖去年11月參與聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），近200國家簽署格拉斯哥氣候協定，首度承認燃燒化石燃料在延續氣候危機方面所扮演的角色，呼籲所有國家在2022年前提交計畫加速削減碳排。

歐盟近期將碳交易體系擴及海運業，2027年開始所有進出歐盟境內的海運碳排放量將100%納入碳交易。除了二氧化碳排放，歐洲議會也要求將甲烷等其他溫室氣體設定價格機制、納入碳交易體系。同時，歐盟通過2035年禁止銷售內燃機引擎新車政策，屆時歐盟新車市場只有電動車款。

美國總統拜登上任後力抗氣候變遷，政府去年11月祭出環保新規，目標在2023年至2035年期間減少4100萬噸的甲烷排放量，相當於減少9.2億噸的二氧化碳排放。但最高法院6月30日裁決，政府環保單位不能廣泛限制溫室氣體排放，此舉讓總統拜登政府減碳力道受挫。

台灣也響應環保趨勢，國發會3月30日公布台灣2050淨零碳排路徑圖，2030年前將投入近新台幣9000億元預算，推動2040年電動車、電動機車市售比達100%，拚2050年再生能源發電占比超過60%。

●高溫對人體危害

正常人的體表溫度是攝氏36.8度，若氣溫高於35度時，人體熱量不易散發，會感到不適難受，可能引發熱痙攣、熱衰竭、熱中暑等3種熱傷害，熱中暑最為嚴重。

熱中暑症狀包括中心體溫大於攝氏40度，合併中樞神經系統異常如意識不清、躁動、行為異常、抽搐或昏迷。持續的高體溫會造成身體循環衰竭，嚴重時會昏倒，數小時內可能致死或遺留永久性腦傷害，不可不慎。

●預防中暑方式

避免在上午10點至下午2點之間進行戶外活動，若在此段時間外出應穿著淺色衣服，且記得要頻繁休息。

補充水分也非常重要，醫師建議，戶外活動前先喝300至500c.c.水，每15至30分鐘休息時，再補充300c.c.水。但切記飲水不能一下子猛灌好幾公升，以免水中毒。醫師也提醒，孩童因新陳代謝效率比大人高，體內產熱較快，會比成年人更容易有中暑狀況，需特別注意。

若發現疑似中暑民眾時，除了通報送醫外，現場可先將個案移至陰涼處，遠離高溫暴露，並使用浸過冷水或冰水的毛巾放置頸部、腋下和鼠蹊部的方式降溫。（編輯：曹亞沿）1110701