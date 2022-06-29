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德國妥協 歐盟2035年確定向燃油汽車說再見

2022/6/29 13:42（6/29 14:20 更新）
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歐盟2035年將完全禁止銷售內燃機引擎新車，屆時歐盟新車市場只有電動車款。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
歐盟2035年將完全禁止銷售內燃機引擎新車，屆時歐盟新車市場只有電動車款。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者田習如台北29日電）歐盟2035年完全禁止銷售內燃機引擎新車的政策在今天闖過最後一關，屆時歐盟新車市場只有電動車款。這是歐盟想要達成2030年前溫室氣體減量55%目標的重要一步，也會更促使全球汽車產業轉型。

歐盟環境部長們昨天起在盧森堡開會，討論要項之一為歐盟執委會去年7月提案、歐洲議會6月8日通過支持的2035內燃機大限法案。此法案要求2035年所有在歐盟上市的新車必須百分之百消除二氧化碳排放，換言之目前動力來自燃燒汽油、柴油的汽車都將出局。

上週德國財政部長林德納（Christian Lindner）曾公開表示德國將會反對到底，不過歐盟環境部長理事會在今天稍早達成共識，完成立法的最後一關，也讓上半年輪值歐盟理事會主席國的法國在最後2天任期中添一筆成績。

根據法新社（AFP）報導，讓德國、義大利等汽車大國妥協的條件之一，是部長們同意討論為燃油引擎另開一扇窗，也就是不排除未來科技發展使合成燃料或油電混合車也能達到零排放的可能性。

另一方面，環境部長理事會也同意年產量1萬輛以下的「利基型」汽車製造商可將大限延後5年。這個被形容為「法拉利（Ferrari）條款」的修正案有利於超跑車廠，需待歐洲議會也同意後才會成真。

主持前述歐盟環境部長會議的法國生態轉型部（Ecological Transition Ministry）部長帕妮兒-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，2035大限對歐洲汽車產業是一大挑戰，但面對中國、美國大力投入發展電動車，這對歐盟產業的未來也是必須的一步。（編輯：韋樞）1110629

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