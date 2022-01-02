核能天然氣擬列綠色投資 歐盟永續金融分類法引爭議

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歐盟「永續金融分類法」計劃將部分核能與天然氣計畫列入「綠色投資標的」引發爭議。圖為德國預定今年底關閉的核電廠伊薩2號。（圖取自twitter.com/PreussenEl）

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（中央社布魯塞爾2日綜合外電報導）儘管針對核能與天然氣是否屬於「綠色能源」的問題，歐洲聯盟各成員國仍莫衷一是，據路透社報導，歐盟已制定相關計畫，將部分核能與天然氣計畫列入「綠色投資標的」。

歐盟執行委員會（European Commission ）預計將於本月提出相關規定，以決定是否將天然氣和核能計畫納入歐盟「永續金融分類法」（sustainable finance taxonomy）。

據路透社看到的執委員會提案草案，核電廠相關投資案只要具備安全處置放射性廢料的計畫、資金和場所，並於2045年前取得建造許可證，即可標記為「綠色」投資標的。

針對天然氣發電廠的投資，則須符合二氧化碳當量排放量低於每瓩小時（kWh）270克、取代污染更嚴重的化石燃料發電廠、於2030年12月31日前取得建造許可、計畫在2035年底轉用低碳氣體等條件，即可獲得「綠色」標記。

執委會透過聲明表示：「考量科學建議、當前技術進展以及各成員國面對的不同轉型挑戰後，執委會認為，天然氣和核能可用以協助過渡至以可再生能源為基礎的未來。」

一名執委會消息人士告訴路透社，為協助能源背景各異的成員國成功過渡，「在某些情況之下，乍看之下不完全是『綠色』的解決方案仍有其存在意義」。消息人士還說，天然氣與核能投資計畫將面臨「嚴格條件限制」。

接下來，歐盟各國和一個專家小組將仔細審查草案，預定1月稍晚正式發布，此前草案內容也可能做出調整。一旦發布，草案仍可能遭到多數歐盟成員國或歐洲議會否決。

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一年多以來，針對哪些燃料真正符合永續標準的問題，歐洲國家一直存在分歧。

目前，奧地利、德國、盧森堡等國皆已表態反對核能；捷克、芬蘭，以及國內7成電力來自核能的法國，則主張在逐步淘汰燃煤的過程中，核能是不可或缺的替代能源。（譯者：施施/核稿：林治平）1110102