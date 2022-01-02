法國核能發電量創新低 供應吃緊不排除減壓斷電

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法國核能發電即將於1月達到歷史新低，電網營運公司坦言供電不足可能得調降電壓，甚至不排除祭出斷電作為最後手段。（圖取自網頁rte-france.com）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）法國核能發電即將於1月達到歷史新低，法國電網營運公司電力傳輸網絡坦言，供電不足可能得調降電壓，或呼籲減少用電的策略，甚至不排除祭出斷電作為最後手段。

2021年12月30日，法國電網營運公司電力傳輸網絡（RTE）公布最新報告，法國核能供電系統「情況惡化」，RTE強調1月將加強警戒與追蹤檢查。

RTE去年11月底就已發出第一次警告，12月情況加劇。供電不足由內外眾多因素導致，包括使得天然氣等價格上漲的歐洲能源危機，以及法國本身4座核能反應爐因12月中偵測到電路異常而意外暫停運作。

此外，使用40年以上的反應爐每10年就要進行一次歷時數月的大修才能獲得法國核能安全署（ASN）同意繼續運作，有數座建於70年代末與80年代初的反應爐在此列，但檢驗行動卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而耽擱。

RTE母公司法國電力集團（EDF）日前在世界報（Le Monde）報導中表示，今年冬天供電情況格外嚴峻，因為56座核能反應爐中，目前有15座停擺，其中13座正在進行維修或燃料補充。

巴黎人報（Le Parisien）則指出，法國1、2月供電狀況將視天氣及歐洲風力發電產量而定，若接下來兩週天氣晴朗，則危機就能看到曙光。

但RTE坦言，「若氣溫降至平均攝氏4度以下、缺風或反應爐又出問題」，則「幾乎確定」必須採取緊急措施。

首先是呼籲消費者節約用電，包括洗衣機、洗碗機以及電暖器；接下來則是按照合約，請求數十家大型鋼鐵與化學廠中斷生產。

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第三個解決辦法是調降5%的電壓，預計能彌補3%的用電量。最後，若這些措施都還不夠，則可能採取最後手段區域輪流斷電，最多2小時，居民與企業都有可能，但醫院等機構與策略部門不受影響，但同時也強調不會大停電。

世界報寫到，法國核能供電量10年來不斷下降，從每小時生產420兆瓦，到目前的每小時345至365兆瓦，創下歷史新低。這對近70%供電來自核能的國家來說，是令人憂心的發展。雖然法國電力集團是歐洲最大的電力出口企業，但很可能在接下來1、2月用電尖峰出現需要進口電力的窘境。（編輯：韋樞）1110102