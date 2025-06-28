澎湖島帆船賽登場 亞洲高階帆船培訓中心同步揭牌

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖島帆船週系列賽今天在澎湖海域揚帆競技，ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地同步揭牌，也將作為今年全運會帆船賽事場域。

澎湖島帆船週系列賽與國內首座ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地，今天分別由國民黨立委林倩綺、澎湖縣副縣長林皆興、中華民國帆船協會理事長陳雙全、澎湖議長陳毓仁、觀光署澎管處副處長呂玉鉛與澎湖帆船選手許舒雅等人共同鳴笛與揭幕。

身兼澎湖帆船協會理事長的議長陳毓仁表示，澎湖是全亞洲最好的風帆場域之一，澎湖舉辦澎湖島帆船週系列賽，今年邁入第13屆，有來自世界各地的帆船選手來挑戰，未來能發展成為世界的帆船勝地，澎湖帆船航向國際，讓世界看到台灣。

林皆興也指出，澎湖海域是帆船很好的基地，非常適合海上與帆船的運動，未來將與中央持續合作，讓澎湖成為帆船賽事的勝地。

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陳雙全表示，澎湖海域是世界風浪板賽事3大場域之一，10餘年來全力推廣帆船運動賽事，在112年12月向亞洲帆船總會（ASAF）提出申請亞洲高階帆船培訓中心基地，亞洲帆船總會派員訪視與觀察澎湖辦理2024年ILCA亞洲盃帆船賽事，歷時近年評核，在去年10月獲得亞洲帆船總會審核通過，確定名稱為「Penghu Guanyinting Sailing Centre – Chinese Taipei」，今天配合澎湖島帆船賽揭牌，這是繼阿曼和中國杭州之後的第3個亞洲高階帆船培訓中心。

澎湖島帆船週系列賽，今天起一直進行至7月2日，28和29日2天進行繞標賽和繞島賽，30日至7月2日則進行長達48小時的北海長航賽，共計有來自澳門、香港、中國、加拿大、澳洲、德國、美國、日本、法國和台灣等10個國家或地區26艘船隊200多名選手參與。（編輯：李錫璋）1140628

澎湖島帆船週系列賽與國內首座ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地，28日由國民黨立委林倩綺（右5）、澎湖縣副縣長林皆興（右3）、中華民國帆船協會理事長陳雙全（左5）、澎湖縣議會議長陳毓仁（右4）等人共同鳴笛揭幕。中央社 114年6月28日

國內首座ASAF亞洲高階帆船培訓中心基地，28日由國民黨立委林倩綺（右6）、澎湖縣副縣長林皆興（右5）、中華民國帆船協會理事長陳雙全（左4）、澎湖縣議會議長陳毓仁（左5）等人共同揭幕。中央社 114年6月28日