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市場預期川普將展延關稅暫緩期 亞股收盤走勢不一

2025/6/27 17:40
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（中央社香港27日綜合外電報導）外界預期美國總統川普將會展延對等關稅緩徵期限，亞股主要指數今天收盤走勢不一。此外，交易者押注美國有望降息，美元今天持續在3年低谷附近徘徊。

法新社報導，以色列與伊朗目前暫時停火，使投資人能將注意力轉回美國經濟和川普（Donald Trump）發動的貿易戰。

川普近日表示，他心中已有取代美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的人選後，市場本週對Fed的降息押注躍升。有報導披露，川普可能最快9月宣布相關消息；鮑爾預計於明年卸任。

昨天出爐的數據顯示，美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮幅度超出先前預期，消費支出成長力道也比預期更疲弱。

根據彭博（Bloomberg News）的資料，交易者目前預期美國今年會降息2次，對降息3次的押注也上升。

華爾街股市3大指數昨天全面收紅，其中那斯達克指數盤中創下歷史新高，標普500指數距離收盤新高紀錄僅一步之遙。

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亞股方面，日股基準日經225指數大漲逾1%，收盤為1月來首次站上4萬點大關。台北、馬來西亞、雅加達和馬尼拉股市均收高；香港、上海、雪梨及首爾股市收低。

白宮昨天表示，川普可能展延預計7月9日屆滿的高額對等關稅緩徵期限，使貿易擔憂稍微獲得緩解。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140627

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