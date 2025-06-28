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美對等關稅暫緩將屆 北京揚言犧牲中方利益將反制

2025/6/28 21:42
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（中央社台北28日電）美國對等關稅90天暫緩期將在7月9日屆滿，傳出已有數國與美方達成貿易協議。中國商務部今天揚言，如果任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取關稅減免，中方將堅決予以反制。

中國商務部官網28日晚間發布新聞稿，回應美國與有關國家的對等關稅談判。

中國商務部發言人稱，今年4月以來，美國對全球交易夥伴加徵所謂「對等關稅」，這是典型的單邊霸淩做法，嚴重衝擊多邊貿易體制，嚴重破壞正常國際貿易秩序。對此，中方一直堅決反對。實踐證明，只有堅定捍衛原則立場，才能真正維護自身合法權益。

中國商務部發言人並稱，中方樂見各方透過平等磋商解決與美方經貿分歧。同時，呼籲各方應始終站在公平正義的一邊，站在歷史正確的一邊，堅決捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。

中國商務部發言人最後揚言，中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

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美國對等關稅90天暫緩期將在7月9日屆滿，美國總統川普（Donald Trump）27日表示，可能已和4到5個國家達成貿易協議，也正和其他國家談協議，但無法和每個國家都達成協議，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。

川普4月初在「解放日」宣布對等關稅措施，引發全球金融市場動盪，他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美方談判，盼暫緩期屆滿後，能適用較低稅率。（編輯：楊昇儒）1140628

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