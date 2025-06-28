大谷翔平29轟出爐又敲關鍵三壘安 道奇5比4挫皇家[影]

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（中央社堪薩斯市27日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平今天首局首打席扛出本季第29發全壘打，5局上他再擊出追平比數三壘安打，幫助道奇以5比4扳倒堪薩斯皇家，並取得5連勝。

大谷翔平1局上的右外野陽春砲是個人本季第29轟，使他持續穩坐國家聯盟全壘打王寶座；皇家打線很快在1局下追成1比1平手。

到了2局上，道奇強棒蒙西（Max Muncy）扛出超前比數的中外野兩分砲，讓球隊以3比1領先，皇家打線旋即於2局下再發動攻勢，透過保送、敲安、開轟反以4比3領先，其中包含小維特（Bobby Witt Jr.）的兩分砲。

比賽來到5局上，大谷翔平擊出個人本季第7支三壘安打，將比數追成4比4平手，隊友貝茲（Mookie Betts）隨後乘勝追擊，敲出超前比數安打把大谷送回本壘，道奇終場就以5比4取勝。

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道奇今天在客場獲勝後，本季例行賽戰績來到52勝31負，勝率高居大聯盟30隊之首，皇家則苦吞主場11連敗，追平隊史紀錄。

道奇明天預計由大谷翔平擔任先發投手，這會是他本季第3次登板投球，前2次先發總計投2局失1分，防禦率4.50，皇家則會派出魯戈（Seth Lugo）主投。（譯者：陳彥鈞）1140628