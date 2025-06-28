人力銀行：第2季職缺達118萬 金融科技業祭高薪搶才

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（中央社記者劉千綾台北28日電）104人力銀行表示，今年第2季整體工作機會數118萬個，成長4%，其中住宿餐飲服務業職缺居冠，高達23.9萬個，其次為電子資訊軟體和半導體相關業17.6萬個。高薪前3產業皆為科技與金融業，電腦及消費性電子製造業年薪中位數達新台幣94萬元、排第1。

104人力銀行今天舉辦「2025職涯博覽會」，超過200家企業現場徵才，輝達（NVIDIA）、台積電、聯發科、東京威力科創、和泰汽車、高鐵、統一、中信、國泰世華、KPMG、遠傳電信、UNIQLO、迪卡儂、PUMA、新光三越、太平洋崇光百貨、王品、鼎泰豐等企業，提供超過7萬個工作機會

104人力銀行發布新聞稿表示，2025年第2季整體工作機會數118萬個，年增幅4%，其中住宿餐飲服務業的工作機會數23.9萬個、穩居第1，自疫後展現強勁復甦力道；電子資訊軟體和半導體相關業共有17.6萬個工作機會，排名第2；批發零售和傳直銷業工作機會為17.4萬個，位居第3。

攤開高薪產業排行榜，人力銀行表示，前3名皆由科技與金融領軍，第1名的電腦及消費性電子製造業2025年薪中位數為新台幣94萬元，年成長率12%突破歷年新高。第2名與第3名的半導體業與金融機構及其相關業緊追在後，年薪中位數達90萬元，可見高薪為穩定留才的必要方式。

104人力銀行人資長鍾文雄表示，在工作選擇愈來愈多元的時代，「高薪」並不專屬於金融與科技業，能結合趨勢與專業技能的職務，正迅速成為職涯新選擇。

鍾文雄指出，在AI熱潮加持下，愈來愈多產業期望導入專業人才，資料科學家的月薪中位數7.1萬元、AI工程師6.5萬元，不僅需求大、專業門檻高，帶動薪資也水漲船高。其他像是隨著疫後健身與醫美產業持續火熱，健身教練和與醫美諮詢師的薪資水準分別達6萬元、5.5萬元。因應國際ESG趨勢出現的新興職務永續管理師，市場行情薪資也有5.3萬元。

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在超高齡社會與缺工的雙重背景下，人力銀行表示，2025年企業釋出的中高齡友善職缺成長顯著，第2季平均每月歡迎中高齡的工作機會數4.8萬個，年增率32%。

隨著遠距工作普及與個人意識興起，人力銀行表示，企業對「時間游牧」彈性人才的需求也在不斷增長。根據調查，84%認同時間游牧將成用人趨勢、59%曾經使用時間游牧人才，尤其是在設計和影音製作方面，能夠透過明確任務導向與遠距交付的職務類型，最受企業青睞。（編輯：翟思嘉）1140628