北市西村拾憶站揭幕 廢棄候車亭結合綠能重生

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）結合一位室內設計師回饋社會的心意，以及當地里長打造長者談天說地據點的願景，台北市「西村拾憶站」將廢棄候車亭重新設計後裝上太陽能板，成為台北市首座社區關懷候車亭。

台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽及國民黨立委徐巧芯今天出席「西村拾憶站」揭幕式，蔣萬安致詞表示，此處不僅是台北市首座社區關懷候車亭，更是打造巷弄美學的重要案例，鼓勵長者有空多來坐坐，與鄰居聊聊天，一同拾起記憶。

蔣萬安說，西村拾憶站的誕生除了要感謝戴錫欽及台北市室內設計裝修商業同業公會推動，更要歸功於已故西村里前里長馬念慈的起心動念，市府將把這個成功案例推廣到其他社區，全力打造宜居友善環境。

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戴錫欽介紹，依循馬念慈的規劃，西村拾憶站將廢棄候車亭融合設計感及綠能後重新再利用，6個站點遍布西村里巷弄，並串起各代居民的集體回憶，公私協力打造以長者為核心、以故事為主體的社區新亮點。

戴錫欽辦公室表示，西村拾憶站從民國110年發想至今落成，外觀如傳統公車候車亭，但裝設太陽能板、照明設備與多媒體螢幕，為社區長者營造一處熟悉且具安全感的空間，同時兼具社區美化、資訊傳遞及節能功能，各站點另印有QRcode，訴說著西村里的歷史及展望，期盼達到加深社區情感連結效果。（編輯：李錫璋）1140628