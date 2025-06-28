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台南永康砲校將遷移 創意園區二期設計啟動

2025/6/28 16:44（6/28 16:56 更新）
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台南市永康砲校預定114年底遷移，軍事用地釋出，創意設計園區一期14公頃已完成開發，二期園區69公頃也啟動工程設計。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月28日
台南市永康砲校預定114年底遷移，軍事用地釋出，創意設計園區一期14公頃已完成開發，二期園區69公頃也啟動工程設計。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月28日
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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市永康砲校預定今年底遷移至關廟新校區，軍事用地釋出，創意設計園區一期14公頃已完成開發，二期園區69公頃也啟動工程設計。

南市府地政局今天指出，永康砲校面積約83公頃，位於永康區中心地帶，鄰近大橋國中區段徵收區、住宅區和市立新總圖，民國108年完成創意設計園區一期14公頃開發，其中機關用地興建台南市立圖書館新總館。

二期園區約69公頃，依都市計畫規劃經貿複合專用區（15.7公頃）、創意設計園區專用區（13.26公頃）、生活服務專用區（6.06公頃）、公園用地（14.61公頃）及其他公共設施用地（機關用地、道路用地、停車場用地等共19.37公頃）。

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地政局表示，公園用地（含公兒用地）涵蓋公園兼滯洪池（7.98公頃）、公14-1（2.292公頃）、公14-2（0.702公頃）、公14-3（2.172公頃）及綠園道等景觀綠地。其中公園貫穿中央軸帶南北方向，全長約1公里，預定規劃中央軸帶特色公園。

地政局今天在永康區東橋里活動中心召開「臺南市永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收工程（第2期）公園規劃說明會」，解說開發區公園規劃構想，當地居民也提出意見，作為公園設計規劃建議。（編輯：李亨山）1140628

#永康區
#台南市
#地政局
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