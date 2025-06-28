業者為搶台水工程涉找公司陪標 嘉檢起訴3人

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）工程業者李姓男子被控民國112年為得標台水第五區管理處工程標案，找2家業者陪標，遭審查人員發現有異告發，由嘉義市調查站移送，嘉檢依違反政府採購法起訴李男等3人。

根據嘉義地檢署起訴書，在新北市經營工程公司的李姓男子於112年5月間，有意承攬台灣自來水公司第五區管理處的工程標案，李男為符合政府機關辦理公開招標時，應有3家以上合格廠商參與第1次投標，才能開標得標的條件。

因此李男找了2家無競標意願的工程公司陪標，事先由李男告知黃姓業者、許姓經理投標的底價範圍，不可低於底價，讓李男的公司可以順利得標。

嘉檢表示，李男指示公司陳姓、林姓員工假冒另2家投標公司的代表，於112年5月23日一同前往台水第五區管理處投標室投標，因管理處審查人員發現有異，暫停開標程序，事後交由調查局嘉義市調查站調查並移送。

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檢方指出，李男否認找其他工程業者陪標；經調查，涉嫌陪標的黃姓工程業者，其公司接近停業狀態，112年、113年幾乎都沒有標案施作，且業者在外積欠新台幣約500萬、600萬元債務無力償還，可證明業者無投標意願。李男公司的2名員工都證述，是受老闆指示參與投標作業。

嘉檢表示，李男、黃男及許男3人均涉及政府採購法以詐術使開標發生不正確結果未遂罪嫌，依法起訴；3人所屬公司涉犯政府採購法罪嫌，建請依規定處以罰金。（編輯：張雅淨）1140628