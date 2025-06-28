史前館當代考古廳開展 AR、互動劇場穿越時空探索

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）國立台灣史前文化博物館今天推出全新常設展「當代考古廳」，跳脫傳統展覽，透過沉浸式劇場、AR擴增實境與互動展演，體驗和數千年前人類共進晚餐等互動。

台東國立史前文化博物館今天發布新聞稿表示，史前館自2023年更新完成、重新開幕後，「當代考古廳」是史前館更新的最後一塊拼圖。這次展覽打破過去「圖文說故事」的方式，透過科技與藝術交織展演手法，把考古變得有趣又有感，民眾不只是觀眾，更是時空旅人。

今日同時辦理台日文物借展儀式，由史前館館長蔡政良代表接受日本東京都埋藏文化財研究中心研究員長佐古真也移交的借展文物-「日本繩文時期深缽」仿製品。

長佐古真也表示，借展過程中，他親身感受到史前館以「現代視角詮釋史前考古」為核心的策展理念，以及眾多相關人士所投入的熱情，他衷心期盼本次展覽能成為台灣民眾深入理解日本繩文文化的一扇窗，同時也促進台日雙方在學術領域的交流更臻活絡與深化。

蔡政良表示，史前館以重現、復振、與再生為取徑，期盼擔任台灣史前、南島歷史、社會、環境、與文化的樞紐角色，並希望透過科技與藝術的結合，為觀眾創造趣味與知識兼具的觀展經驗，促進對於台灣過去、現在與未來的對話與辯論。

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蔡政良感謝日本東京都埋藏文化財研究中心將20件藏品借展到史前館，豐富了當代考古廳的展示內容，策展團隊也融合沉浸式劇場等多元科技手法，讓西元前1600年阿克羅蒂里（Akrotiri）遺址的火山爆發，以及西元10-16世紀間拉帕努伊島（復活節島）摩艾像的搬運及豎立能夠重現，進而反思人類對建築與信仰意涵的探索，以及如何與自然共存的重要課題。

史前館表示，這次常設展更新以「當代」為題，內容聚焦「文化權：誰來說故事」、「食物：餐桌上的考古學」、「巨石：巨大的想像」、「災難：與自然共存」、「性別：不一樣又怎樣」等議題，除沉浸式劇場，也結合AR、互動展演等體驗方式，生動呈現人類文化發展，以及史前人群體現多元價值的樣態。（編輯：謝雅竹）1140628