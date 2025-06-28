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29日多雲到晴 西半部防午後短暫雷陣雨

2025/6/28 18:10（6/28 18:25 更新）
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圖為台北市士林區民眾戴墨鏡、撐傘防曬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）交通部中央氣象署今天表示，明天各地大致多雲到晴，南部、東南部有零星短暫陣雨，還需留意午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天台灣附近水氣略為增加，加上偏東風影響，南部、東南部有零星短暫陣雨，各地明天至7月1日大致多雲到晴，午後在西半部地區、其他山區會有局部短暫雷陣雨。

她說，6月30日至7月1日中南部山區可能有局部較大雨勢發生機會。

陳姵安表示，7月2日水氣相對稍微減少，各地大致晴到多雲，其中東南部、恆春半島可能會有零星短暫陣雨，午後西半部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

陳姵安指出，7月3日至5日南部有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部和其他山區有局部短暫雷陣雨。

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氣溫部分，陳姵安表示，未來一週普遍高溫，最高溫可能會出現在7月1日至3日，這3天風向偏東風或東南風，背風面西半部、台灣海峽上沉降作用較明顯，因此高溫也會較顯著，預計屆時36度範圍可能偏大。

陳姵安表示，近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，目前模式顯示，有個熱帶擾動可能會有發展機會，預計往日本前進，但各模式間對於發展時間預測不一致，且上述低壓帶可能會有其他熱帶擾動持續發展，還須持續觀察。（編輯：李亨山）1140628

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