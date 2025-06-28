6縣市亮高溫燈號 吳德榮估下週颱風接力生成

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）氣象署發布高溫資訊，屏東、花蓮等6縣市防36度以上高溫。氣象專家吳德榮說，根據模式模擬，下週菲律賓東方有熱帶擾動醞釀，關島北方及琉球南方先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，今天白天屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，而新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約下半週起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式，7月7日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，最高則分布在琉球東方至日本東南方海面，但也僅達30%，顯示其模擬生成位置很分歧、影響台灣的機率大幅降低。

他說，最新美國系集模式（GEFS），也呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑，由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。

吳德榮表示，歐洲模式模擬顯示，今天至30日各地為晴午後多雲，天氣炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地偶受影響，有局部大雷雨（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等）的機率。

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氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部21至36度，中部20至35度，南部21至36度，東部21至36度。

他說，7月1日至7日水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，熱如盛夏、紫外線強，要注意防曬、防中暑，7月1、2日有機率創今年高溫。（編輯：謝雅竹）1140628