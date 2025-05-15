哪裡可吹冷氣 環部抗高溫防護地圖7月登場

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）環境部長彭啓明今天說，7月將示範高溫防護地圖，明年依警示開放避暑設施，告訴民眾到何處吹冷氣、躲高溫。至於高溫假，他認為不易推動，因台灣夏季高溫集中在下午1時到3時。

環境部今天舉行記者會，部長彭啓明談上任將滿週年的施政成果及未來展望。

彭啓明說，台灣抗高溫對策聯盟是整合中央、地方、企業及民間力量，6月3日舉行聯盟成立大會，共同研擬跨領域高溫調適策略，7月會先示範高溫防護地圖，讓民眾知道高溫出現時，何處可以吹冷氣，預計明年夏季依警示開放避暑設施。

至於高溫定義，彭啓明說，是根據氣象署發布的高溫資訊；有關避暑設施，環境部會規劃一些適當的地方，讓眾可以躲高溫，透過網路地圖就可查詢。

氣象署於2018年6月15日開始發布「高溫資訊」，透過紅、橙、黃3種燈號等級，預測各縣市高溫程度，高溫定義為地面最高氣溫上升至攝氏36度以上的現象；黃燈代表氣溫達36度以上；橙燈為氣溫達36度以上，且持續3天以上，或氣溫達38度以上；紅燈為氣溫達38度以上，且持續3天以上。

另外，企業也會響應成立「對抗高溫商品專區」，並提供家電涼夏優惠，已有不少網購商家要加入聯盟。

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彭啓明提到，抗高溫聯盟也關心獨居老人等能源弱勢貧窮對象，會透過大數據分析找出相關族群，預計明年與地方合作，執行減輕能源弱勢者的負擔。抗高溫聯盟會建立各領域及脆弱群體高溫預警指標及應變SOP。

至於高溫假，彭啓明認為在台灣不易推動。他說，台灣屬於海島型氣候，夏季高溫多半主要集中在下午1時到3時，不像有些內陸型國家會有整天高溫。（編輯：吳素柔）1140515