梅雨季雨量正常 氣象署估7至9月氣溫偏高至正常[影]
2025/6/27 11:55（6/27 12:23 更新）
（中央社記者黃巧雯台北27日電）氣象署今天表示，今年梅雨季總雨量正常，平均氣溫相較於氣候值為偏高，預估今年7至9月台灣氣溫偏高至正常，雨量以正常機率較大。
中央氣象署今天舉辦「颱風季展望」記者會，氣象預報中心主任陳怡良表示，回顧今年梅雨季（5、6月），經統計台灣共有6波鋒面影響，5月降雨集中於中部以北，6月降雨以中南部為主，累計雨量為正常，接近氣候平均值。
影片來源：CWA氣象署
氣溫方面，陳怡良指出，5月冷暖交替，6月上旬受到鋒面及東北季風影響氣溫偏涼，其餘大多以偏暖為主。
陳怡良表示，今年梅雨季平均氣溫相較於氣候值為偏高，是自1950年以來第8暖的梅雨季，「可以看到2000年以來，比這個暖梅雨季還滿多，今年梅雨季並沒有非常極端溫度。」
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陳怡良分析，目前熱帶太平洋海氣環流已恢復至正常，預測將維持至秋季。
針對未來一季展望，陳怡良指出，經檢視氣象署及各國數值模式預報結果，預估今年7至9月台灣氣溫偏高至正常的機率較大，而雨量則以正常的機率較大。（編輯：李錫璋）1140627
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