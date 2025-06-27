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南高屏花蓮亮高溫燈號 吳德榮：下週熱帶擾動醞釀可能成颱

2025/6/27 08:46（6/27 09:18 更新）
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圖為高雄駁二藝術特區周邊民眾撐傘、戴墨鏡抵擋烈日。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）氣象署今天發布高溫資訊，南高屏與花蓮防攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，慎防午後大雷雨，而下週菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，有機會形成輕颱，還須持續觀察。

各地天氣高溫炎熱，交通部中央氣象署今天發布高溫資訊，白天台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）顯示，模擬圖已大幅修改，下週在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約在下半週發展成形，向東北遠離。

他說，7月2日在菲律賓東方海面有最高的輕颱機率40%，之後最高機率逐漸下降，並向東北移動遠離，顯示其未來動向分歧、接近台灣的機率已大幅降低。

吳德榮表示，最新美國系集模式（GEFS）也呈現分歧如「天女散花」狀的模擬路徑，因各國模式還會再調整，應耐心觀察。

吳德榮指出，歐洲模式模擬顯示，今天高空冷心低壓通過，各地仍為晴午後多雲，天氣偏熱，但因大氣不穩定，午後有強對流發展，應注意其伴隨的雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等劇烈天氣。

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氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部23至36度，中部21至35度，南部22至36度，東部22至36度。

他說，明天、29日各地為晴午後多雲，天氣炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，而6月30日至7月6日水氣略減少，各地晴朗、熱如盛夏，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（編輯：謝雅竹）1140627

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