環境部：台灣高溫時間短難放假 將討論預警機制

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（中央社記者張雄風台北3日電）抗高溫調適對策聯盟今天成立。環境部次長施文真受訪時表示，台灣目前高溫時間可能只有1天中的幾小時，因此很難放整天高溫假；未來仍會討論預警指標和預警啟動機制。

環境部今天舉辦「抗高溫調適對策聯盟」成立大會。關於高溫假的議題，環境部次長施文真會後接受媒體聯訪時表示，，無法像颱風那樣以長時間影響的指標，來判斷是否放一整天假。

台灣高溫時間通常僅在一天中的幾個小時出現，施文真指出，目前無法預測未來是否會有全天高溫的情況，後續仍需透過跨部會機制討論，但以目前的頻率，尚未達到需要放一整天假。

施文真強調，勞動部已針對戶外高溫作業訂有作業準則，若雇主未做好防護將會受罰；抗高溫聯盟的角色是協助設置勞工降溫的設備或新的防護設備，著重於整體資源整合；未來可能會有統一的預警指標和預警啟動機制。

關於高溫防護地圖（cool map），施文真解釋，不單單是哪裡可以吹冷氣，更重要的是結合都市設計的改變，告知大眾戶外有哪些可遮蔭避暑的場所；部分室內公共場所較易盤點，但超市、公司等私人場域則需與聯盟成員及店家達成共識後逐步納入。

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台北市副市長張溫德表示，北市提出體感降溫城市，盼達成體感降溫攝氏2度的行動方案，包含水力降溫和綠覆率提升，從點線面佈建cool map，目的是讓民眾在戶外環境也能自然舒適地獲得體感降溫。

施文真補充，聯盟也會透過大數據辨識脆弱族群，包含獨居老人、或未來擴大至孩童、高齡者等，可以利用社福體系，將降溫補助相關資訊或cool map的應用方式告知這些族群，結合政府資源與民間力量提供協助。（編輯：陳清芳）1140603