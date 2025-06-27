法國暴風雨巴黎積水 警車幽默播鐵達尼歌曲網友讚爆[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）全法國25日出現大雷雨，2人被倒塌樹木重壓喪命、10萬戶停電，街頭滿目瘡痍。然風雨後，一輛巴黎警車廣播鐵達尼號主題曲，緩慢駛過積水街道的短片被記者拍下，在網路獲近千萬播放，幽默感被網友讚爆，稱警民難得達成和解。

法國25日白天熱浪來襲，整天高溫炙熱，傍晚時天氣大變，瞬間狂風暴雨、電閃雷鳴。傾盆大雨使得大批民眾不是躲在地鐵站、商店裡，就是冒著風雨淋成落湯雞回家。

持續一個多小時的強風最高達135km/h，將許多路樹連根拔起，排水系統來不及應付瞬間強降雨，也使得巴黎街道到處積水，地鐵樓梯化身瀑布。

就在這樣頗為混亂的狼狽時刻，幽默仍能為民眾的臉上帶來一抹微笑。

風雨過後，街頭宛如戰場。一位居民向BFM電視台（BFMTV）表示，「這真是戰爭場面。樹都倒了，就連路燈也倒了」。

有位在街上捕捉畫面的記者拍到一輛巴黎警車，一邊用擴音器播放經典電影「鐵達尼號」主題曲、席琳狄翁的My Heart Will Go On，一邊緩緩駛過積水幾乎一半輪胎高的街道。

在記者布伊辛（Rémi Buisine）拍攝到的畫面中，這輛巡邏車緩慢駛過水中，彷彿就像一艘漂流的小船。

這個令人莞爾一笑的放鬆時刻，在網路上引起熱烈迴響。網路媒體Brut在TikTok平台上的影片一天不到就已經有830萬次的播放、130萬讚。

連警方自己今天都轉發了影片，寫道：「我們警察很幽默，在艱難時刻，有點幽默總無傷大雅。昨天，他們在暴風雨後多次出動，協助許多巴黎以及多個城市的民眾。」

網友留言寫道：「只有在法國能看到這種畫面」、「他們出發尋找傑克了」、「就是這種幽默能讓人民與警察取得和解」、「連警察都在娛樂我們」、「這就是我愛的法國」、「我不想笑，但這真的太幽默了」等。

透過 Google News 追蹤中央社

許多地鐵站都因這場暴風雨出現淹水、郊區火車受影響，甚至多個市政廳都出現漏水。雖有不小財務損失，但所幸大巴黎地區並未傳出嚴重災情或人員傷亡。

然而，暴風仍遺憾造成法國2人死亡，包括一名12歲男孩，兩人都是被斷裂的樹砸中而喪命。此外還有數十人受傷、10萬家戶停電。（編輯：陳承功）1140627