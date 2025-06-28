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2025年全球氣候報告出爐 氣象署：史上第2熱5月

2025/6/28 16:50（6/28 17:13 更新）
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今年5月是有紀錄以來第2熱的5月。（圖取自facebook.com/climate.taiwan）
今年5月是有紀錄以來第2熱的5月。（圖取自facebook.com/climate.taiwan）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）中央氣象署今天表示，最新全球氣候報告顯示，今年5月成為有紀錄以來第2熱的5月，相較於工業化前高出攝氏1.40度，今年很有可能成為有史以來5個最熱年份之一。

氣象署今天在臉書「報氣候－中央氣象署」發文表示，根據歐洲哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service）和美國國家環境資訊中心（NCEI）最新出爐的2025年5月全球氣候報告，今年5月成為有紀錄以來第2熱的5月。

根據這份報告內容，全球平均溫度比1991至2020年的平均值高出0.53度，相較於工業化前（1850至1900年）則高出1.40度。

NCEI指出，有紀錄以來10個最熱的5月全部出現在2014年之後，顯示近年暖化趨勢持續加劇。

氣象署表示，5月全球各地都出現極端高溫事件，阿拉伯聯合大公國在5月24日突破當地5月單日最高溫紀錄，達到51.6度，過去最高溫紀錄是發生在2009年的50.2度。

冰島則經歷史上最嚴重的5月熱浪，94%的氣象站都觀測到5月的新高溫紀錄。

值得注意的是，法國同樣在5月經歷嚴峻的熱浪，全國的最高溫指標在5月30日達到30.5度，創下史上最熱的5月紀錄，這也是該指標自1947年以來在5月第2次突破30度，第一次則在2005年。

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氣象署指出，北極海冰面積自今年初以來，持續徘徊在歷史最低紀錄邊緣，進入4月後雖然有回到2個標準差以內，5月仍然創下近5年以來的最低紀錄，且海冰融化速度相較於平均有偏快情形；南極海冰狀況同樣嚴峻，部分海域已幾乎完全無冰。

氣象署表示，全球暖化持續在各地造成影響，今年1至5月的全球平均溫度是有紀錄以來第2高，而NCEI認為，今年極有可能（大於99%機率）成為有史以來5個最熱年份之一。（編輯：張雅淨）1140628

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