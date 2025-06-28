法義西葡熱浪籠罩 歐洲旅遊大國面臨逾40度高溫

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（中央社巴黎27日綜合外電報導）南歐國家今天對即將到來的酷熱週末嚴陣以待，氣溫預計將飆升至攝氏40度以上，多地發布健康警示，並擔心野火成災。

法新社報導，酷熱籠罩從伊比利半島到巴爾幹半島和希臘的整片地中海地區，氣候科學家警告，人為引發的氣候變遷加劇，正導致極端天氣更頻繁，包括更長、更強的熱浪。

在西班牙，緊急醫療人員已準備好因應預期會增加的中暑病例，尤其是兒童、長者、慢性病患者等較脆弱的群體。

在葡萄牙，國家海洋與大氣研究所（IPMA）表示，熱浪將於明天來襲，南部和中部塔古斯（Tagus）地區、北部杜羅（Douro）河谷的氣溫將超過40度，且29日會更熱，全國2/3地區已發布橙色警戒。首都里斯本氣溫預計高達42度。

近一週多以來，法國處於自1947年迄今第50波全國性熱浪，南法4個地區今天發布橙色警戒，預計氣溫將達35度到38度，內陸甚至高達39度。

法國氣象局（Meteo France）表示，隨熱浪北移，預期明天法國將有更多地區發布橙色警戒，高溫將持續到7月1日。

在義大利，衛生部本週末對21個城市發布最高級別的紅色警戒，包括首都羅馬、經濟重鎮米蘭和威尼斯等，並建議民眾不要在上午11時到傍晚6時之間外出，盡量待在有空調的公共場所。

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亞得里亞海（Adriatic）周邊國家，如克羅埃西亞、波士尼亞和塞爾維亞當局也發布健康警報；阿爾巴尼亞的消防員今天則努力控制至少8處火災，阿國南部上週末已有數十棟民宅遭燒毀。

再往南，希臘的氣象部門預估熱浪將於近日抵達，氣溫將超過40度，包括首都雅典。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1140628