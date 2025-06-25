極端熱浪襲美國東岸影響全國近半人口 紐約都會區體感43.3度

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（中央社紐約24日綜合外電報導）「極端危險」的熱浪今天席捲美國東部，多地氣溫紛紛創下歷史新高，數以千萬計民眾不是在戶外汗流浹背，就是到處找有空調的地方避暑。

法新社報導，紐約市摩天大樓外牆映照出炙熱的太陽，平日熙來攘往的時報廣場（Times Square）在正午前後幾乎空無一人。這座素有「大蘋果」之稱的城市氣溫高達攝氏37度，創下2012年以來新高。

根據美國國家氣象局（National Weather Service）資料，紐澤西州紐瓦克（Newark）午後氣溫高達39.4度，費城（Philadelphia）氣溫也飆至38度。

紐約客在曼哈頓（Manhattan）街頭行走時紛紛撐傘遮陽，也有人穿著泳裝在公園裡做日光浴。

隨著氣溫飆升，人們開啟冷氣消暑，使得紐約市電網承受龐大壓力，布朗克斯區（Bronx）一度跳電，逾3萬4000戶無電可用，能源供應商愛迪生聯合電力公司（Con Edison）呼籲居民節制用電。

國家氣象局警告，東岸氣溫今天恐高達36度到39.4度，而紐約都會區加入濕度考量的體感溫度更高達43.3度。

國家氣象局在警報中表示，「極端危險熱浪持續籠罩美國中西部和東岸…影響全美近半數人口，約1億6100萬人」，並因為空氣品質不良，呼籲民眾減少戶外活動。

在美國首府華盛頓，氣溫也在38度上下徘徊。國家公園管理局（National Park Service）表示，知名景點華盛頓紀念碑（Washington Monument）今天和明天都因「哥倫比亞特區極端炎熱」而關閉。

氣象專家形容這種愈來愈強烈的天氣模式為「熱穹現象」（heat dome），即高壓系統將空氣困於底層，導致氣溫不斷升高。

極端高溫是美國最致命的天氣災害，比颶風或龍捲風等天災造成更多人喪命。

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科學家指出，極端熱浪是全球暖化的明確徵兆，且未來將更頻繁發生、持續時間更長，強度也更高。

在人為因素造成的氣候變遷助長下，2024年為有紀錄以來全球最熱的一年，預料2025年也將名列前3名。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140625