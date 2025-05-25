加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
氣候變遷
新聞專題
氣候變遷1/300
首頁 / 國際

阿聯測得攝氏51.6度 打破當地5月最高溫紀錄

2025/5/25 00:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿布達比24日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國的國家氣象中心（National Center of Meteorology）指出，阿聯今天測到攝氏51.6度高溫，連續第2天打破當地5月最高氣溫紀錄。

法新社報導，阿聯國家氣象中心於社群媒體X平台發文寫道，今天全國最高氣溫在斯維漢（Sweihan），於阿聯當地時間13時45分測得攝氏51.6度，比阿布達比（Abu Dhabi）地區昨天記錄到的還高出攝氏1.2度。

根據阿聯國家氣象中心，這兩項氣溫數據都打破2009年5月測到攝氏50.2度的當地5月最高溫紀錄。

阿聯國家氣象中心告訴法新社，從2003年開始記錄以來，阿聯最高溫是2010年測得的攝氏52度。

google news透過 Google News追蹤中央社

阿拉伯聯合大公國位於地球上最熱的地區之一，特別容易受到氣候變遷影響。

科學家已經證明，反復出現的熱浪是全球暖化明顯標誌，而這些熱浪會變得更加頻繁、持續時間更長且強度更大。（譯者：陳彥鈞/核稿：蔡佳敏）1140525

#地球
#阿拉伯聯合大公國
#阿聯
#氣候變遷
#高溫
#暖化
氣候變遷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
氣候變遷、消費萎縮衝擊 逾3成德國葡萄酒莊關閉
72
更多編輯台推薦新聞：