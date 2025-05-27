2050淨零戰略 管碧玲：推藍碳為自然碳匯重要一環

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（中央社記者吳書緯台北27日電）海洋委員會主委管碧玲今天表示，海洋碳匯的發展是邁向淨零轉型的重要途徑，海委會正推動藍碳作為台灣2050淨零戰略中「自然碳匯」的重要一環。

中華碳匯產業推展協會與日本綠色經濟技術研究協會（JBE）共同主辦的「台日海洋碳匯高峰會」今天在台北舉行，邀請管碧玲、經濟部政務次長何晉滄、立委蔡易餘、鄭正鈐、日本參議員橋本聖子、日本台灣交流協會副代表服部崇等台日產官學界人士與會。

管碧玲致詞表示，面對氣候變遷挑戰，海洋碳匯發展是邁向淨零轉型重要途徑，也是守護海洋的具體承諾，海委會推動藍碳作為台灣2050淨零戰略「自然碳匯」重要一環，已完成2次台灣藍碳生態系盤點，涵蓋海草床、紅樹林及鹽沼，總面積將近9000公頃，總碳儲存量估計達47萬噸。

管碧玲指出，海委會也與農業部聯名提送紅樹林與海草復育小規模減量方法學，已獲環境部初審通過，期望能納入國家溫室氣體清冊與碳權機制，實現碳匯效益與生態保護雙重目標。

橋本聖子致詞說，氣候變遷和永續發展是全球關注議題，近年氣候變遷日益嚴重，藍碳作為重要減碳方式，受到國際高度關注，日本在推動藍碳時，曾經面臨制度挑戰與社會困難，從零開始摸索經歷長時間整合跨界合作，建立起現在的藍碳驗證制度，台灣有豐富的沿海生態系統與藍碳資源，有著巨大的發展空間，期盼台日未來在藍碳領域深化合作，建立起台日共同藍碳認證標準等。

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何晉滄表示，盼透過交流使台灣學習日本海洋碳匯的成功案例，促成政策對話和經驗分享，而台日科研合作，邁向永續淨零目標，政府也將持續推展產業綠色轉型，強化國際連結。

蔡易餘致詞指出，3年前造訪日本長崎縣大村灣，受到橋本聖子的熱情接待，考察大村灣透過海洋整治，並種植海藻創造藍碳的案例，日本也建立一套完整的藍碳認證制度，而台灣碳匯目前由環境部公布5套方法學，包含森林、土壤等，僅限於綠碳與黃碳，目前藍碳還沒有公告管理辦法，而台灣是海洋國家，藍碳勢必是最重要的領域，發展藍碳將使台灣在淨零碳排更加完整。（編輯：張均懋）1140527